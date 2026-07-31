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Έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στο Πακιστάν, τουλάχιστον 34 νεκροί

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Έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στο Πακιστάν, τουλάχιστον 34 νεκροί
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Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο νότιο Πακιστάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο νότιο Πακιστάν στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η έκρηξη, που οφειλόταν σε συγκέντρωση μεθανίου, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ορυχείο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Μπαλουτσιστάν, επαρχίας με υπέδαφος πλούσιο σε πόρους, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως διεξάγουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

«Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ομάδες που αναπτύχθηκαν, βρέθηκαν 34 άψυχα σώματα», σημείωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της επαρχίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η επιχείρηση «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να εντοπιστούν και να βρεθούν οι εργαζόμενοι που είναι παγιδευμένοι», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι ακριβώς εργαζόμενοι δούλευαν στο ορυχείο τη στιγμή της έκρηξης.

Τα δυστυχήματα είναι τραγικά συχνά στα ορυχεία του Πακιστάν, ειδικά στην Μπαλουτσιστάν, τη φτωχότερη και μεγαλύτερη σε έκταση επαρχία της χώρας.

Η περιοχή βρίσκεται πολύ πίσω από την υπόλοιπη χώρα όσον αφορά πολλαπλούς δείκτες, από την παιδεία ως την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Στην επαρχία εξάλλου βρίσκεται σε εξέλιξη για δεκαετίες εξέγερση διαφόρων κινημάτων αυτονομιστών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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