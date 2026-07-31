Θριάσιο I (Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ): Καλό… φθινόπωρο για τη μεγάλη logistics επένδυση των 325 εκατ.

Συνεχίζεται το σίριαλ με το «κλείσιμο» των εκκρεμοτήτων και την έκδοση της περίφημης ΚΥΑ. Από Σεπτέμβριο τα νεότερα;

Διαψεύσθηκαν τελικά, όπως και… συνηθίζεται στην Ελλάδα, οι προσδοκίες των εμπλεκόμενων που περίμεναν από το Πάσχα (και λίγο μετά) την ολοκλήρωση του… σίριαλ της εκπλήρωσης εκκρεμοτήτων που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ουσιαστική εκκίνηση των βασικών εργασιών για τη μεγάλη logistics επένδυση 325 εκατ. ευρώ στο Θριάσιο, που προωθεί το σχήμα Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (40%-60%), με αμερικανική χρηματοδοτική στήριξη, για την ανάπτυξη του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου (ΘΕΚ).

Η ανταλλαγή στοιχείων και εγγράφων ανάμεσα στην κοινοπραξία, τα υπουργεία (π.χ. ΥΠΕΝ, Ανάπτυξης κ.α.) και τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζονται ώστε να επιλυθούν από σημαντικά έως γραφειοκρατικά θέματα τα οποία το ανάδοχο σχήμα θεωρεί ότι θα μπορούσαν να έχουν ήδη «κλείσει» (π.χ. χρηματοδοτικά, χωρίς τη συμμετοχή του RRF, με τ business plan κ.α.). Οι νέες… εκτιμήσεις για να «κλείσουν τα μέτωπα» και να βγει η περίφημη ΚΥΑ «δείχνουν» προς τον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο, ωστόσο, μένει να φανεί αν αυτή τη φορά όντως τελειώσει το εν λόγω σίριαλ που «σέρνεται» για καιρό.

Για το έργο ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες, ωστόσο, υπήρχαν εκκρεμότητες με σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι έγιναν αλλά και αναμένονται διεργασίες από το υπ. Ανάπτυξης. Να θυμίσουμε, όμως, ότι για το project στο Θριάσιο, επιφάνειας 265.000 τ.μ., με κατασκευαστή την ΤΕΚΑΛ, όπως παλιότερα είχε αποκαλύψει το insider.gr, επί της ουσίας αναμενόταν και η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την αδειοδότηση του μεγαλύτερου εμπορευματικού κέντρου της χώρας ως επιχειρηματικού πάρκου.

Διευθύνων σύμβουλος στη ΘΕΚ Α.Ε. είναι ο κ. Βασίλης Μαγκλάρας. Η εταιρεία από το 2025 έκλεισε με επιτυχία τις τελευταίες αδειοδοτικές της εκκρεμότητες και ολοκλήρωσε την διαπραγμάτευση με την Αμερικανική Κρατική Επενδυτική Τράπεζα (DFC) και την Τράπεζα Πειραιώς (50% – 50%) για το ομολογιακό δάνειο των 300 εκ ευρώ, με τα υπόλοιπα να αποτελούν ίδια κεφάλαια. Συνεπώς, εφόσον τελικά ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, εντός του 2026 θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέσσερα έτη, ήτοι περί το 2030, και σταδιακή παράδοση των αποθηκών από του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχουν επαφές με ενδιαφερόμενους μισθωτές.

Το project

Θεωρείται υποδομή κρίσιμη όχι μόνο για την ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών, αλλά και για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ασία προς την Ευρώπη, που δεν συνδέεται απαραίτητα με τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το ΘΕΚ αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιφανείας 265.000 τ.μ. Η ένταξη του έργου στον στρατηγικό κορμό του «Κάθετου Διαδρόμου» του προσδίδει νέες εμπορικές δυνατότητες, ενώ το καθιστά το βασικό σημείο αναφοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας μας. Το Θριάσιο βρίσκεται πολύ κοντά στην Ελευσίνα, όπου έχει δρομολογηθεί διαγωνισμός για την παραχώρηση τμήματος του λιμανιού, αλλά και έργο αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, με ενδιαφέρον από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το έργο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας, άμεσα και έμμεσα. Όπως αναφέρθηκε, το Θριάσιο Logistics Park θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 265.000 τ.μ., εντός οικοπέδου 588 στρεμμάτων. Η περίοδος παραχώρησης ανέρχεται σε 37 χρόνια με δυνατότητα 20ετούς παράτασης.

Ο παραχωρησιούχος θα κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, τα εσωτερικά έργα υποδομής, όπως σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Όπως παλαιότερα είχε αναφερθεί, εντός του πάρκου, κατά μήκος της νότιας πλευράς, θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το Κέντρο με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και εσωτερικό οδικό δίκτυο που θα συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Goldair είχε «συμμαχήσει» με την AKTOR για την διεκδίκηση των logistics parks - επιχειρηματικών πάρκων σε Φυλή και Γκόνο, με το πρώτο εγχείρημα να έχει ήδη «ναυαγήσει» και τον δεύτερο διαγωνισμό να σημειώνει καθυστερήσεις και να αναμένονται εξελίξεις μάλλον από Σεπτέμβριο, ενώ έχει δώσει το παρών σε διαγωνισμούς αξιοποίησης περιφερειακών λιμένων (π.χ. Βόλος κ.α.).