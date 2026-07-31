MIG: Στα 118 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους

Έναντι ζημιών 60 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 118 χιλ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε η MIG το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών 60 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε συγκρίσιμη βάση οι ζημιές του α’ εξαμήνου του 2025 θα ανέρχονταν σε 148 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2025 οφείλεται αφενός στην αύξηση των κερδών της RKB και αφετέρου στη σημαντική βελτίωση των εσόδων από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Μητρικής.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τη συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το 2025 η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε 9,5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 518 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025. Λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση στο EBITDA του α’ εξαμήνου του 2025 από το ακίνητο που πουλήθηκε στη Σερβία η μείωση ανέρχεται σε 12,9% και οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για νομικά έξοδα που ελήφθησαν από τη μητρική εταιρεία.

Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Μητρικής ανήλθαν σε 842 χιλ. ευρώ έναντι 521 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σημειώνοντας αύξηση κατά 61,6%. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου για το α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 7,4% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 2,8%.

Αναφορικά με την πορεία του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής: