MIG: Στα 118 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 118 χιλ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε η MIG το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών 60 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε συγκρίσιμη βάση οι ζημιές του α’ εξαμήνου του 2025 θα ανέρχονταν σε 148 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2025 οφείλεται αφενός στην αύξηση των κερδών της RKB και αφετέρου στη σημαντική βελτίωση των εσόδων από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Μητρικής.
Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τη συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το 2025 η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε 9,5%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 518 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025. Λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση στο EBITDA του α’ εξαμήνου του 2025 από το ακίνητο που πουλήθηκε στη Σερβία η μείωση ανέρχεται σε 12,9% και οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για νομικά έξοδα που ελήφθησαν από τη μητρική εταιρεία.
Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Μητρικής ανήλθαν σε 842 χιλ. ευρώ έναντι 521 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σημειώνοντας αύξηση κατά 61,6%. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου για το α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 7,4% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 2,8%.
Αναφορικά με την πορεία του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:
- MIG (Μητρική): Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.051 χιλ. ευρώ, έναντι 714 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 47,1%. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2026 παρουσίασαν αύξηση κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, λόγω αυξημένων προβλέψεων για νομικά έξοδα. Οι ζημιές μετά από φόρους μειώθηκαν σε 771 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 850 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025. Η MIG, υλοποιώντας την στρατηγική της ενεργητικής διαχείρισης του ενεργητικού της, διαθέτει μετοχικό χαρτοφυλάκιο ύψους 9,5 εκατ. ευρώ καθώς και ομολογιακό ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, τα οποία προσέφεραν έσοδα ύψους 842 χιλ. ευρώ, έναντι 521 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.
- RKB: Τα έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα για το α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,5%. Αν από τα παραπάνω ποσά του α’ εξαμήνου του 2025 αφαιρεθούν τα ποσά που σχετίζονται με την πώληση του κτιρίου γραφείων στο Βελιγράδι, τα συγκρίσιμα έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα θα ανέρχονταν σε 4,6 εκατ. ευρώ, το EBITDA σε 1,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 0,7 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω προσαρμοσμένα ποσά για το α’ εξάμηνο του 2025, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 9,6%, EBITDA κατά 7,7% και κερδών μετά από φόρους κατά 22,7%. Η RKB συνεχίζει τις επενδύσεις σε ακίνητα που εμφανίζουν εμπορικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα στα πλαίσια διαχείρισης του ενεργητικού της, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για πιθανή πώληση ακινήτων, με σκοπό, αφενός, τη μείωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της και αφετέρου, την ανακατανομή των κεφαλαίων σε ακίνητα που θα βελτιώσουν την αξία του χαρτοφυλακίου της.