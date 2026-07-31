Τι ταχύτητες έπιασε το Internet στην Ελλάδα το 2025

Τι δείχνει η νέα Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2025-2026 της ΕΕΤΤ για τις ταχύτητες download, upload και για το latency.

Σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων κατέγραψε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τη νέα Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2025-2026 της ΕΕΤΤ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ταχύτητες λήψης (download) αλλά κυρίως οι ταχύτητες αποστολής δεδομένων (upload) αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με το 2024, ενώ παράλληλα μειώθηκε και η καθυστέρηση (latency), χάρη στη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των δικτύων νέας γενιάς.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις του ΥΠΕΡΙΩΝ

Η εικόνα προκύπτει από τις 8.412 μετρήσεις από 1.101 σταθερές συνδέσεις των χρηστών στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ, που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Βάσει αυτών η μέση ταχύτητα λήψης (download) ανήλθε στα 163,82 Mbps, από 110,94 Mbps το 2024, σημειώνοντας αύξηση 47,66%. Αντίστοιχα, η διάμεση ταχύτητα διαμορφώθηκε στα 91,74 Mbps, έναντι 70,42 Mbps το προηγούμενο έτος, αυξημένη κατά 30,28%.

Εντυπωσιακή ήταν ωστόσο η αύξηση του upload, με τη μέση ταχύτητα να εκτινάσσεται στα 80,38 Mbps, από μόλις 25,18 Mbps το 2024, καταγράφοντας αύξηση 219,21%. Η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 13,88 Mbps, έναντι 9,62 Mbps το 2024, σημειώνοντας αύξηση 44,28%. Η άνοδος αποδίδεται στις αναβαθμίσεις που πραγματοποίησαν στα τέλη του 2024 οι ΟΤΕ, Vodafone και Nova στα προγράμματα FTTH. Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα FTTH 300 η ονομαστική ταχύτητα upload αυξήθηκε από 30 Mbps σε 150 Mbps, στο FTTH 500 από 50 Mbps σε 250 Mbps, ενώ στις συνδέσεις 1 Gbps από 100 Mbps σε 500 Mbps.

Παράλληλα, βελτιώθηκε και η καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων (latency). Η μέση καθυστέρηση μειώθηκε στα 24,67 ms, από 29,54 ms το 2024, σημειώνοντας πτώση 16,51%, ενώ η διάμεση τιμή περιορίστηκε στα 11,5 ms, από 16 ms ένα χρόνο νωρίτερα.

Επιβεβαίωση της εικόνας από την Ookla

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από την ανάλυση των ανοικτών δεδομένων της Ookla, τα οποία επεξεργάστηκε η ΕΕΤΤ. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία βασίζονται σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα χρηστών, καθώς μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 3.790.360 μετρήσεις από σταθερές συνδέσεις, ενώ στο τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας με 1.019.249 μετρήσεις από 325.680 μοναδικές συσκευές.

Σύμφωνα με την Ookla, η σταθμισμένη μέση ταχύτητα download για το σύνολο του 2025 διαμορφώθηκε στα 135,97 Mbps, έναντι 86,24 Mbps το 2024. Η αντίστοιχη μέση ταχύτητα upload ανήλθε στα 66,08 Mbps, από 22,11 Mbps ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η μέση ταχύτητα λήψης έφτασε τα 170,05 Mbps, ενώ η μέση ταχύτητα αποστολής τα 89,19 Mbps, τις υψηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί από το 2020.

Παράλληλα, η μέση καθυστέρηση (latency) στα σταθερά δίκτυα περιορίστηκε στα 18,33 ms, έναντι 20,98 ms το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση δεν αφορά μόνο τις ταχύτητες αλλά συνολικά την ποιότητα της σύνδεσης.

Όσο για τις περιφέρειες που καταγράφηκαν οι υψηλότερες μέσες ταχύτητες download σύμφωνα με την Ookla ήταν η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική δε, τις καλύτερες επιδόσεις εμφάνισαν οι δήμοι Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας και Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Οι ταχύτητες στην κινητή

Αντίστοιχα στην περίπτωση των κινητών η μέση τιμή download ήταν 162.97 Mbps και upload 25.11 Mbps, έναντι 137.43 Mbps και 23.07 Mbps αντίστοιχα το 2024. Σε αντίθεση με τα σταθερά δίκτυα το latency εμφάνισε μικρή τάση για μείωση το 2025 με τη μέση καθυστέρη να φτάνει τα 29.4 ms το 2025 έναντι 31.42 ms το 2024.

Σε επίπεδο περιφέρειας, η υψηλότερη μέση ταχύτητα καθόδου καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής, ακολουθούμενη από τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Όσο για τους Δήμους της πρωτεύουσας το υψηλότερο download εμφάνισαν οι Δήμοι Αμαρουσίου και Σπάτων - Αρτέμιδος.