ΕΣΠ: Αποτίμηση του πρώτου μήνα των θερινών εκπτώσεων - Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, διαπιστώνει ότι η εμπορική κίνηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ολοκληρώνοντας μία πρώτη δειγματοληπτική καταγραφή της εικόνας της αγοράς μετά τον πρώτο μήνα των θερινών εκπτώσεων, διαπιστώνει ότι η εμπορική κίνηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για το λιανεμπόριο εξακολουθεί να είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, παρά τις σημαντικές προσφορές και τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρουν οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σε επιχειρήσεις - μέλη του:

Το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ο τζίρος του πρώτου μήνα των θερινών εκπτώσεων ήταν μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το 33% ανέφερε ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Το 12% κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών του.

Παράλληλα, σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (73%) εκτιμούν ότι ο βασικός λόγος της υποτονικής πορείας των πωλήσεων είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ ως δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας αναδείχθηκε ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν ότι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των εμπορικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό με ελκυστικές εκπτώσεις και ποιοτικές υπηρεσίες, η συνολική κατανάλωση εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Πίσω από τα ποσοστά της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες καθημερινά δίνουν έναν δύσκολο αγώνα για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, τις θέσεις εργασίας και τη ζωντάνια της τοπικής αγοράς. Η στήριξη του λιανεμπορίου δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζητούμενο, αλλά και κοινωνική ανάγκη.

Παρά τις δυσκολίες, η αγορά του Πειραιά παραμένει δυναμική. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιοτικά προϊόντα, προσβλέποντας σε ενίσχυση της εμπορικής κίνησης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μήνα που παραδοσιακά αποτελεί σημαντική περίοδο για το λιανεμπόριο.

Δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρου Καπράλου:

«Τα στοιχεία της δειγματοληπτικής μας έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν είναι η διάθεση των επιχειρήσεων να προσφέρουν καλύτερες τιμές ούτε η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Το πραγματικό εμπόδιο παραμένει η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν καθημερινά την ανθεκτικότητα και την υπευθυνότητά τους. Επενδύουν στην ποιότητα, στις υπηρεσίες και στις πραγματικές προσφορές, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και την απασχόληση, παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Καλούμε τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που εξακολουθούν να προσφέρει η τοπική αγορά και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Κάθε αγορά από ένα τοπικό κατάστημα, επιστρέφει στην τοπική οικονομία, στηρίζει τις θέσεις εργασίας και συμβάλλει στη διατήρηση μιας ζωντανής και ασφαλούς πόλης.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας που περνά με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους δοκιμάζει τις αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της κατανάλωσης αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου όσο και για τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας».