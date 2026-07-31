Ισπανία: Ο στρατός αναπτύσσεται στη Θέουτα μετά τη μαζική εισροή μεταναστών - Τουλάχιστον 18 νεκροί

Η ισπανική κυβέρνηση επεσήμανε ότι 200 αστυνομικοί και 60 στρατιωτικοί έφτασαν στη Θέουτα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας εκεί.

Η Ισπανία ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, όπου χθες εισήλθαν παράτυπα από τη θάλασσα και την ξηρά εκατοντάδες μετανάστες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν την Πέμπτη στον θύλακα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες δια θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο.

Αστυνομική πηγή στην Θέουτα δήλωσε ότι «χιλιάδες» μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύκτα τα σύνορα ανάμεσα στην Θέουτα και το Μαρόκο λέγοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν.

«Υπήρξε συνεχής ροή ανθρώπων καθ' όλη την διάρκεια της νύκτας» και αν οι αφίξεις ήταν λιγότερες κατά την ημέρα, μετανάστες «συνέχισαν να καταφθάνουν την νύκτα και συνεχίζουν να καταφθάνουν» το πρωί, εξήγησε η αστυνομική πηγή.

Παράλληλα οι ισπανικές αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια.

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Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική. Και στους δύο θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισροές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών.

Βίντεο έδειξαν εικόνες από εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέουν σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά, και άλλους να σπάνε μια πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη.

Στη Φνιντέκ, μια πόλη του Μαρόκου στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον των μεταναστών αργά χθες το βράδυ σε μια προσπάθεια να τους εμποδίσουν να προσπαθήσουν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα.

«Ήταν πολύ δύσκολα. Η αστυνομία προσπάθησε να μας σταματήσει. Αλλά η θέληση και η αποφασιστικότητα μάς επέτρεψαν να φτάσουμε εδώ», δήλωσε ο μετανάστης Τζαντίντ Ζακάρια που μόλις είχε φτάσει στη Θέουτα.

Κάποιοι από τους μετανάστες φώναξαν «ζήτω η Ισπανία» καθώς εισέρχονταν στον θύλακα.

Στο μεταξύ στη Μελίγια εικόνες που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις στο συνοριακό πέρασμα Μπένι Άνσαρ. Αυτό είναι το μοναδικό ανοικτό πέρασμα μεταξύ του Μαρόκου και της Μελίγια τα τελευταία έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τον Όμαρ Νάτζι της Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τουλάχιστον τρία οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μεταναστών και των δυνάμεων της τάξης.

Εννέα πτώματα εντοπίστηκαν χθες στη Θέουτα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, με τους θανάτους αυτούς να προστίθενται στους 60 μετανάστες που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες προσπαθώντας να περάσουν στον θύλακα.

Η ισπανική κυβέρνηση επεσήμανε ότι 200 αστυνομικοί και 60 στρατιωτικοί έφτασαν στη Θέουτα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας εκεί. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα σταλούν ενισχύσεις και τη Μελίγια, ενώ οι ισπανικές αρχές δεν ήταν διαθέσιμες για σχολιασμό, όπως επεσήμανε το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί σήμερα στη Θέουτα συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα. Οι δύο άνδρες θα έχουν συναντήσεις με μέλη των δυνάμεων της τάξης και τις τοπικές αρχές.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση του Σάντσεθ ακολουθεί εντελώς διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και πρόσφατα έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα για την παροχή νόμιμου καθεστώτος σε περίπου 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Τα δεξιά κόμματα της Ισπανίας επέκριναν την κίνηση αυτή εκτιμώντας ότι θα προσελκύσει περισσότερους μετανάστες στη χώρα και έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Σάντσεθ που επέτρεψε την κατάσταση στη Θέουτα να φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Η κατάσταση στη Θέουτα είναι απελπιστική. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια (…) διότι είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνική κρίση».

Νωρίτερα χθες ο δήμαρχος της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας κάλεσε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον θύλακα.

Από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έγραψε στο Χ ότι οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεθ είναι «λανθασμένη».

Νωρίτερα τον Ιούλιο το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε ότι οι μετανάστες που συλλαμβάνονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επαναπατριζόνται με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του ειδικού καθεστώτος «απόρριψης εισόδου στα σύνορα» των θυλάκων, το οποίο επιτρέπει στις αρχές να στέλνουν αμέσως πίσω στο Μαρόκο όσους συλλαμβάνονται να περνούν τους συνοριακούς φράχτες.

Η ισπανική κυβέρνηση εκτίμησε ότι η «εκμετάλλευση αυτής της απόφασης από τη μαφία και τις εγκληματικές οργανώσεις» ήταν αυτή που πυροδότησε την αύξηση της εισόδου μεταναστών και όχι η απόφασή της να προσφέρει νόμιμο καθεστώς σε ορισμένους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε ότι συνεργάζεται στενά με το Μαρόκο για να αντιμετωπίσει την άνοδο των αφίξεων.

Ο Μαουρίσιο Βαλιέντε, διευθυντής της Ισπανικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες, που συνεργάζεται με δικηγόρους στη Θέουτα, δήλωσε ότι οι μετανάστες που εισέρχονται στον θύλακα κατάγονται από το Μαρόκο και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και οικογένειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ