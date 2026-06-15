Ο Τραμπ απειλεί τη Γαλλία με δασμούς 100% σε κρασιά και σαμπάνιες

Εάν δεν καταργήσει έναν φόρο που προβλέπει την επιβολή τέλους 3% επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούν στη Γαλλία μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Με δασμούς 100% στις εισαγωγές κρασιών και σαμπάνιας απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Γαλλία, εάν δεν καταργήσει τον «φόρο επί των πωλήσεων» 3% στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της NY Post.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Μακρόν να μην χρεώνει τις αμερικανικές εταιρείες, και αν το κάνουν δεν έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις σαμπάνιες και όλα τα κρασιά που προέρχονται από τη Γαλλία», ανέφερε ο Τραμπ.

«Το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξεφορτωθεί τον φόρο και δεν θα έχει αυτή την πίεση», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η Γαλλία επέβαλε το 2019 φόρο προβλέπει την επιβολή τέλους 3% επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούν στη Γαλλία μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ στη χώρα και 750 εκατ. ευρώ παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών κολοσσών όπως η Amazon, η Meta και η Alphabet.

Σημειώνεται πως οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεων της γαλλικής βιομηχανίας οίνου, με ετήσιο ύψος περίπου 2 δισ. δολαρίων.