ΕΕΚΕ: Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον επανυπολογισμό τόκων στα δάνεια νόμου Κατσέλη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΚΕ, η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ελήφθη με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες.

Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) ζητά η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), επισημαίνοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΚΕ, η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ελήφθη με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και προβλέπει ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η ΕΕΚΕ αναφέρει ότι οι servicers και τα funds που διαχειρίζονται δάνεια μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επανυπολογισμό των τόκων για όλους τους δικαιούχους του νόμου 3869/2010, καθώς και σε συμψηφισμούς ή επιστροφές ποσών που, σύμφωνα με την Ένωση, έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, ζητείται από τις εταιρείες διαχείρισης να ενημερώσουν τους δανειολήπτες για τον νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων, να ανακοινώσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και να δημιουργήσουν ειδικές γραμμές υποστήριξης για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης θα διατηρήσει, κατά την ΕΕΚΕ, αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει και νομικές συνέπειες για τους διαχειριστές των δανείων.

Η Ένωση καλεί τους δανειολήπτες να υποβάλλουν εγγράφως αιτήματα επανυπολογισμού των τόκων προς τους servicers, να τηρούν αρχείο της επικοινωνίας τους, να ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υπόθεσή τους και να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανείων τους έως ότου λάβουν επίσημη ενημέρωση για τον νέο υπολογισμό των οφειλών τους.

Παράλληλα, προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, να μην αποδέχονται παράνομες χρεώσεις ή πιέσεις και να καταγγέλλουν άμεσα τυχόν σχετικές πρακτικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ