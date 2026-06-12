Κατασκευαστές: Νέο «καμπανάκι» για τιμές υλικών που «ξεφεύγουν» - Συνθήκες «ανωτέρας βίας» στα δημόσια έργα

Με νέα τους κοινή παρέμβαση - επιστολή προς το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι σύνδεσμοι των κατασκευαστών αναδεικνύουν τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, απόρροια της περαιτέρω αύξηση τιμών στα υλικά λόγω και του πολέμου στο Ιράν. Ανατιμήσεις έως 35% από τον Μάρτιο και μετά. Τι προτείνουν.

Με νέα τους κοινή παρέμβαση - επιστολή προς το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι σύνδεσμοι των κατασκευαστών, που κατά βάση εκπροσωπούν τη μεγάλη μάζα των μικρομεσαίων σχημάτων και τη «ραχοκοκαλιά» του κλάδου έσπευσαν εκ νέου να «χτυπήσουν καμπανάκι» για τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στον χώρο των δημόσιων έργων, απόρροια της περαιτέρω αύξηση τιμών στα υλικά λόγω και του πολέμου στο Ιράν.

Οι άνθρωποι του κλάδου κάνουν λόγο, μεταξύ άλλων, για «ασφυκτική κατάσταση για τις τεχνικές επιχειρήσεις και την ομαλή εκτέλεση των έργων», ζητώντας λύσεις από την Πολιτεία. Ενώ γίνεται λόγος για ανατιμήσεις 20% έως 35% μόνο το τελευταίο 3μηνο - 4μηνό, από τον Μάρτιο 2026 έως τώρα!

Η νέα επιστολή προς το υπουργείο «υπογράφεται» από φορείς και συνδέσμους όπως των ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ και έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Συνθήκες ανωτέρας βίας από τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των υλικών στα δημόσια τεχνικά έργα». Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον Απρίλιο, όπως είχε αναδείξει το insider.gr, οι φορείς του τεχνικού χώρου είχαν σπεύσει να αναδείξουν το πρόβλημα με τα αυξημένα κόστη, ανάμεσα σε άλλα ζητήματα που τους απασχολούν.

Οι ασφυκτικές συνθήκες

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου, «με δεδομένο ότι σήμερα - παρά τις προβλέψεις της υπ ’αριθμ. 60/6-4-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β1703/7-4-2022) - δεν υφίσταται στη χώρα ένας σύγχρονος, θεσμικά κατοχυρωμένος μηχανισμός προσδιορισμού και παρακολούθησης του πραγματικού κόστους των υλικών των ενσωματούμενων στα έργα και εξαιτίας των ραγδαίων και συνεχών αυξήσεων των τιμών, λόγω του πολέμου του Ιράν, έχει διαμορφωθεί, για μια ακόμα φορά, ασφυκτική κατάσταση για τις τεχνικές επιχειρήσεις και την ομαλή εκτέλεση των έργων, τηρώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι τα ισχύοντα τιμολόγια εξακολουθούν να βασίζονται σε παρωχημένες παραδοχές και τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς ούτε στις νέες μεθόδους κατασκευής, τις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις και τις σύγχρονες προδιαγραφές που πλέον διέπουν τα έργα».

Όπως σημειώνεται, «η αρχική εντύπωση ότι το φαινόμενο των ραγδαίων αυξήσεων θα είχε προσωρινό χαρακτήρα έχει προ πολλού διαψευσθεί, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόψη χρονικής περιόδου δεν έχει διαπιστωθεί καμία μείωση των τιμών, ενώ πλέον όλες οι σχετικές αναλύσεις επισημαίνουν ότι τα επίπεδα τιμών και πληθωρισμού θα παραμείνουν υψηλά, ακόμη κι εάν επέλθει κάποιας μορφής συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ανωτέρας βίας κατά την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων έργων αφού οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις - Μέλη μας καλούνται να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις χωρίς να ενεργοποιείται η πρόβλεψη του νομοθέτη για ουσιαστική αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος αντίστοιχη των αυξήσεων των τιμών της αγοράς, ώστε να διατηρηθεί η αρχική οικονομική ισορροπία των συμβάσεων δημοσίων έργων σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την ολοκλήρωση των έργων που περιλαμβάνονται στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.)».

Ράλι ανατιμήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε Ομάδα Εργασίας των Οργανώσεων του κλάδου, «από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και σήμερα τεκμηριωμένα διαπιστώνονται σημαντικότατες αυξήσεις σχεδόν σε όλα τα ενσωματούμενα στα έργα υλικά, αυξήσεις που κυμαίνονται από 20% έως 35% τουλάχιστον, σε διάστημα τριών μόλις μηνών. Προφανώς είναι τέτοια η ένταση των αυξήσεων που το πρόβλημα πρέπει άμεσα και δραστικά να επιλυθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των εν εξελίξει έργων ανά την επικράτεια».

Ποιες λύσεις «ανάσα» ζητούν

Στο τέλος, οι κατασκευαστές ζητούν αφενός την ενεργοποίηση σχετικής πρόβλεψης σύμφωνα με την οποία «με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης», αφετέρου τη θέσπιση - εναλλακτικής και όχι δεσμευτικής - δυνατότητας αποζημίωσης της ασφάλτου και λοιπών παραγώγων πετρελαίου με νέους συντελεστές αναθεώρησης ή απολογιστικά.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, «με δεδομένο ότι εδώ και πολλά έτη δεν υφίσταται Υπηρεσία στην ΓΓΥ η οποία να έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώνει τις σχετικές αποκλίσεις των τιμών προτείνουμε την αναλογική αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών αναθεώρησης κατά αντικειμενικό τρόπο, δηλαδή, με την μεταβολή τους σύμφωνα με τη μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών που έχει καταρτίσει και παρακολουθεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)».