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Η CXMT έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη της Κίνας με άλμα 535% στην IPO

Newsroom
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Η CXMT έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη της Κίνας με άλμα 535% στην IPO
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Στο υψηλό της συνεδρίασης η τιμή της μετοχής έφτασε έως και τα 55,03 γουάν, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία περίπου στα 3,7 τρισ. γουάν (547 δισ. δολάρια).

Με άλμα έως και 535% έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης η κινεζική εταιρεία CXMT με τους επενδυτές να συρρέουν στην «εθνική πρωταθλήτρια» της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία συγκέντρωσε 57,92 δισ. γουάν (8,6 δισ. δολάρια) στην μεγαλύτερη IPO της Ασίας μέχρι στιγμής φέτος. Η μετοχή άνοιξε στα 49,50 γουάν, έναντι τιμής IPO στα 8,66 γουάν, και στη συνέχεια έφτασε έως και τα 55,03 γουάν.

Στο υψηλό της συνεδρίασης η τιμή της μετοχής έφτασε έως και τα 55,03 γουάν, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία περίπου στα 3,7 τρισ. γουάν (547 δισ. δολάρια).

Η εκρηκτική πρεμιέρα ακολούθησε μια αρχική δημόσια προσφορά ύψους έως 66,6 δισ. γουάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Κίνας. Η ζήτηση αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με τη στρατηγική του Πεκίνου για μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η CXMT, γνωστή παλαιότερα ως ChangXin Memory Technologies, έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο κινεζικό κατασκευαστή τσιπ μνήμης και θεωρείται η μεγαλύτερη «ελπίδα» της χώρας να ανταγωνιστεί τους ξένους προμηθευτές στις μνήμες DRAM (Dynamic Random Access Memory), ένα κρίσιμο εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε πλήθος συσκευών, από smartphones έως διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

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tags:
Κίνα
Τσιπ (ημιαγωγοί)
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