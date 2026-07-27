Συνάντηση Ζελένσκι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπέρναμ σήμερα

Ο Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχεται μετά τον διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος επιδιώκει τη σύναψη «συμφωνίας για τα drones» μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου.

Αναζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει «την ακλόνητη υποστήριξή του» προς τη Ουκρανία.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν σε ναυτική βάση και να συνομιλήσουν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε άσκηση εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών, προκειμένου να προετοιμαστούν για μελλοντικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε όλες τις γνώσεις μας με τη Βρετανία και ελπίζουμε ότι η Βρετανία θα πράξει το ίδιο, για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή συμφωνία για τα drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο SkyNews. Σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ουκρανός πρόεδρος σχεδιάζει τη δημιουργία ενός μεγάλου εργοστασίου κατασκευής drones στη Βρετανία και επιθυμεί «να ανοίξει μια νέα σελίδα» μεταξύ των δύο κρατών.

Το Κίεβο εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην αντιμετώπιση drones τα τελευταία χρόνια ως μέσο για να εξασφαλίσει διεθνή βοήθεια, όπως έκανε πρόσφατα από χώρες του Κόλπου που δέχτηκαν επίθεση από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Συστήματα παρεμβολών

Η Βρετανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας. Έχει ήδη προσφέρει στη χώρα περίπου 25 δισεκατομμύρια λίρες (29 δισεκατομμύρια ευρώ) από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, συμπεριλαμβανομένων 16 δισεκατομμυρίων λιρών σε στρατιωτική βοήθεια.

Το Λονδίνο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι θα μοιραστεί με την Ουκρανία ένα νέο βρετανικό σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών με την ονομασία «Stone Cloak», το οποίο είναι ικανό να περιπλέξει την ανίχνευση και τη στόχευση drones από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Αυτό θα επιτρέψει στο Κίεβο να «ενισχύσει τις γραμμές άμυνάς του και την άμυνα της Ευρώπης», καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να διατηρήσει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ρωσίας, υπογράμμισε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Συνάντηση με Τραμπ

Από τον Φεβρουάριο του 2022 ο Ζελένσκι έχει επισκεφθεί έξι φορές τη Βρετανία - η προηγούμενη συνάντησή του χρονολογείται από τα μέσα του Ιουλίου του 2025, όταν είχε συναντηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μετά τη Βρετανία ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θέλει να δώσει «νέα ώθηση στη διπλωματία», αφού συνομίλησε με Αμερικανούς απεσταλμένους.

Λόγω του πολέμου που διεξάγουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν περιέλθει σε τέλμα οι προσπάθειες μεσολάβησης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με επικεφαλής την Ουάσινγκτον, ενώ καθυστερεί και η παροχή όπλων στο Κίεβο.

Η Ουκρανία ζητεί κυρίως περισσότερους πυραύλους Patriot, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Αλλά έπειτα από εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα αποθέματα είναι περιορισμένα.

«Κατανοώ ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζελένσκι στο SkyNews αλλά αυτό δημιουργεί «μια σημαντική πρόκληση» για το Κίεβο. «Αυτοί (οι Ρώσοι) μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και γι' αυτό χρειαζόμαστε δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας το συντομότερο δυνατό», εξήγησε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για συστοιχίες Patriot. Στη συνέχεια εξέφρασε την υποστήριξή του σε ένα αμερικανικό νομοσχέδιο που θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις σε όσους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή στη μνήμη του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμου υποστηρικτή του ουκρανικού σκοπού, ο οποίος πέθανε στις 11 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ