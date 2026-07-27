Παπασταύρου: «Εξορθολογισμός στα τιμολόγια του νερού - Σε πολλές περιοχές θα δουν μειώσεις οι πολίτες»

Ο κ. Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένονται αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού, υποστηρίζοντας ότι η νέα διαχείριση των υδάτων θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό και, σε πολλές περιοχές, σε μειώσεις τιμολογίων.

Καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο αυξήσεων στους λογαριασμούς του νερού εμφανίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση στη διαχείριση των υδάτων αποσκοπεί στη μείωση των απωλειών, στην ενίσχυση των επενδύσεων και στον εξορθολογισμό των τιμολογίων. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 το πρωί της Δευτέρας, ο υπουργός τόνισε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες θα δουν όφελος, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα η χώρα διαθέτει ένα κατακερματισμένο μοντέλο διαχείρισης του νερού, με 735 διαφορετικούς φορείς, γεγονός που - όπως είπε - δυσκολεύει τις επενδύσεις και οδηγεί σε πολύ μεγάλες απώλειες στα δίκτυα, οι οποίες φτάνουν το 50%-60%. Μάλιστα, επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Δήμο Νευροκοπίου, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι απώλειες νερού αγγίζουν το 70% εξαιτίας της παλαιότητας των δικτύων.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά σε ένα νέο μοντέλο με κεντρικό ρόλο της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, οι οποίες, όπως ξεκαθάρισε, θα παραμείνουν δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας και δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν.

«Πάμε για πρώτη φορά σε ολιστική και ενιαία διαχείριση του νερού. Όχι άλλος την ύδρευση, άλλος την αποχέτευση και άλλος άλλες αρμοδιότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το νέο μοντέλο θα επιτρέψει οικονομίες κλίμακας, καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και μεγαλύτερες επενδύσεις για την ανανέωση των δικτύων, με τη συνδρομή νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενος στους λογαριασμούς του νερού, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι δεν αναμένονται επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Αντίθετα, επισήμανε ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου οι πολίτες πληρώνουν σήμερα το νερό δύο, τρεις ή ακόμη και δέκα φορές ακριβότερα, επειδή δεν εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ.

«Ο εξορθολογισμός θα οδηγήσει σε πολλές περιοχές και δήμους στο να δουν μείωση τιμολογίων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το σημερινό κόστος επιβαρύνεται από τις μεγάλες απώλειες στα πεπαλαιωμένα δίκτυα και το μικρό μέγεθος των επιμέρους φορέων διαχείρισης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα ιδιωτικοποιηθούν και δεν θα περάσουν σε ιδιώτες», ενώ σημείωσε ότι η ΕΥΔΑΠ διαθέτει, όπως είπε, «το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση των υδάτων συνεχίζει σήμερα την κοινοβουλευτική του πορεία. Ειδικότερα, στις 12:00 συνεδριάζει η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η οποία, στη δεύτερη συνεδρίασή της, θα προχωρήσει στην ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου.