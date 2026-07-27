20 χρόνια GEOAXIS: Από τα πρώτα βήματα στη διαμόρφωση μιας ισχυρής παρουσίας στην αγορά ακινήτων

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών παρουσίας της GEOAXIS στην αγορά, ο Γιάννης Ξυλάς, παρουσιάζει μέσα από ένα επετειακό βίντεο τη διαδρομή της εταιρείας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών παρουσίας της GEOAXIS στην αγορά, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Ξυλάς, παρουσιάζει μέσα από ένα επετειακό βίντεο τη διαδρομή που οδήγησε την εταιρεία από ένα μικρό ξεκίνημα σε έναν αναγνωρισμένο οργανισμό εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα. Η πορεία αυτή περιλαμβάνει τις προκλήσεις των πρώτων ετών, τις σημαντικές στιγμές ανάπτυξης και τη στρατηγική που διαμόρφωσε την ταυτότητα της GEOAXIS όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Ξυλάς αναφέρεται σε τρεις βασικές περιόδους εξέλιξης της εταιρείας, με την πρώτη να χαρακτηρίζεται από τις δυσκολίες της δημιουργίας και τα πρώτα σημαντικά βήματα. «Ξεκινήσαμε τρεις άνθρωποι σε ένα μικρό γραφείο 30 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Αγίου Ιωάννου», θυμάται ο Γιάννης Ξυλάς, περιγράφοντας τα πρώτα χρόνια ως μια περίοδο των «πόνων της γέννας». Σε αυτή τη φάση πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκτίμηση ακινήτου, αποκτήθηκε ο πρώτος μεγάλος πελάτης, έγινε η πρώτη πρόσληψη και τέθηκαν οι βάσεις για τη μετέπειτα ανάπτυξη της εταιρείας.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Γιάννης Ξυλάς μοιράζεται τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας της GEOAXIS, από τα πρώτα βήματα μέχρι τη σημερινή της θέση στην αγορά.