Καγκελάριος Αυστρίας σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής»

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει πλέον να γίνει μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Αγαπητέ Κυριάκο, θα ήθελα να σε συγχαρώ θερμά γι' αυτό το επίτευγμα», είπε,

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το επίτευγμα της Ελλάδας να καταστεί «μια από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης», ενώ ανέδειξε την Ελλάδα ως «παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής».

Την «εντυπωσιακή οικονομική πρόοδο» της Ελλάδας, τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών τόσο στην βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού όσο και στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ανέδειξε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα στο Σάλτσμπουργκ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην εντυπωσιακή οικονομική πρόοδο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και στη συνεπή μείωση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Αγαπητέ Κυριάκο, θα ήθελα να σε συγχαρώ θερμά για αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στη δική σου συμβολή. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, την οποία έχουμε ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Αυστρία», δήλωσε ο κ. Στόκερ και πρόσθεσε ότι «όποιος επιθυμεί να διασφαλίσει την ικανότητα της Ευρώπης να ενεργεί αποτελεσματικά, οφείλει να στηρίξει τη βιομηχανία μας, να ενισχύσει την τεχνολογία και την καινοτομία και να εμβαθύνει την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά».

Ο πρωθυπουργός κι εγώ συμφωνούμε ότι «η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ισχυρή και αποτελεσματική», συνέχισε ο καγκελάριος και επισήμανε ότι τόσο η Αυστρία όσο και η Ελλάδα επιβαρύνονται σημαντικά από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. «Για να μειωθούν, θα χρειαστεί να εξεταστούν μεταρρυθμίσεις στον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Το χαμηλό κόστος παραγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αντανακλάται και σε χαμηλότερες τιμές για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα δεν πρέπει να στερεί από τη βιομηχανία μας τη δυνατότητα να παραμείνει ανταγωνιστική», ανέφερε ο κ. Στόκερ.

Από το Σάλτσμπουργκ, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Αυστρία, ο καγκελάριος περιέγραψε τον τουρισμό ως «σταθερή γέφυρα» που ενώνει τις δύο χώρες, καθώς περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, ενώ αυξάνονται συνεχώς και οι επισκέπτες από την Ελλάδα. Κοινός στόχος, δήλωσε, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η δημιουργία ελκυστικών προτάσεων τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών.

«Στο Σάλτσμπουργκ μπορεί κανείς να διαπιστώσει με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο τη σημασία που έχει ο τουρισμός για την περιοχή, καθώς δημιουργεί ευημερία και θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις παγκοσμίως και ταυτόχρονα αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Δημιουργεί κάθε χρόνο προστιθέμενη αξία σχεδόν 250 εκατομμυρίων ευρώ για την αυστριακή οικονομία, εκ των οποίων σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το Σάλτσμπουργκ, ενώ στηρίζει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας. Αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς πολιτιστικές διοργανώσεις αυτού του επιπέδου ενισχύουν τη διεθνή ακτινοβολία μιας χώρας και παράλληλα την περιφερειακή οικονομία», είπε χαρακτηριστικά ο Κρίστιαν Στόκερ και πρόσθεσε ότι «σήμερα επιβεβαιώσαμε από κοινού ότι η Ελλάδα και η Αυστρία, ως δύο ισχυρές τουριστικές χώρες, επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και να μάθουν ακόμη περισσότερα η μία από την άλλη». Για αυτόν τον λόγο, εξήγησε, στις συνομιλίες συμμετείχαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας Ελίζαμπεθ Τσέετνερ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνεργασία στον τουρισμό, η εκπαίδευση των εργαζομένων του κλάδου, η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό, η λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς και το πώς η Ελλάδα και η Αυστρία μπορούν από κοινού να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών τους προορισμών, υπογράμμισε ο καγκελάριος.

Ως κομβικό ζήτημα τόσο για την Αυστρία όσο και για την Ελλάδα, ο καγκελάριος ανέφερε επίσης την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τόνισε την «καθοριστική συμβολή» των δύο χωρών ώστε να σημειωθεί «ουσιαστική αλλαγή πορείας» στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Πρόκειται για μια αλλαγή που στην Αυστρία αποτυπώνεται πλέον και στα στοιχεία: κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες επιστροφές και απομακρύνσεις αλλοδαπών από όσες νέες αιτήσεις ασύλου υποβλήθηκαν. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν αποφασιστικά εθνικά μέτρα, όπως η αναστολή της οικογενειακής επανένωσης και οι συνοριακοί έλεγχοι. Παράλληλα, αποδίδει καρπούς και η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πεδίο στο οποίο η Ελλάδα διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό και κεντρικό ρόλο, για τον οποίο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ Κυριάκο», δήλωσε ο κ. Στόκερ και σημείωσε ότι «η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν αποτελεί εθνική υπόθεση, αλλά κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη». Η Ελλάδα, ανέφερε, «μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη μας». Η Αυστρία, όπως είπε, συνδράμει όπου μπορεί και σήμερα υπηρετούν ήδη 15 Αυστριακοί αξιωματικοί της Frontex στις ελληνικές συνοριακές περιοχές.

Ο κ. Στόκερ τάχθηκε επίσης υπέρ της λειτουργίας των «κέντρων επιστροφής» (Return Hubs), όπου θα φιλοξενούνται απορριφθέντες αιτούντες άσυλο έως την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους και πρόσθεσε ότι η Αυστρία και η Ελλάδα, μαζί με άλλους ευρωπαίους εταίρους, σκοπεύουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, με κοινό στόχο τα πρώτα κέντρα να λειτουργήσουν το 2027, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.

Στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών συμπεριελήφθη ακόμη η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Αυστριακό καγκελάριο να κάνει ιδιαίτερη μνεία στην «ενθαρρυντική πρόοδο» που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο, το οποίο περιέγραψε ως «υποδειγματική υποψήφια χώρα» και να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν περαιτέρω, ώστε η ένταξη της χώρας να γίνει πραγματικότητα στο προσεχές μέλλον. «Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι σημαντικό - και συζητήσαμε και για αυτό - να παραμείνει ανοιχτή η προοπτική στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διεύρυνσης για την Σερβία και για αυτό πρέπει να ανοίξει και το "Cluster 3", μιας και οι προϋποθέσεις για αυτό έχουν εκπληρωθεί. Πρόκειται για ένα μήνυμα, με το οποίο θα ενδυναμωθούν οι δυνάμεις υπέρ της Ευρώπης στην Σερβία», δήλωσε ο καγκελάριος.