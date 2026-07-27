Ευρωαγορές: Άνοδος με «όχημα» την πτώση του πετρελαίου

Οι ευρωαγορές ξεκινούν ανοδικά την εβδομάδα, με το πετρέλαιο να υποχωρεί 5% και να ενισχύει την αισιοδοξία των επενδυτών.

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα και μείωσε τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,65% στις 648,73 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 1%% στις 6.343,65 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 1,36% στις 25.431 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,65% στις 8.426 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,42% στις 10.780 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,49% στις 52.054 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 βρίσκεται στο +1.1%% στις 19.801 μονάδες.

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε πτώση 5% τις τιμές του πετρελαίου, έπειτα από ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι σταματά τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, καθώς και οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς από την Παρασκευή, έπειτα από δύο εβδομάδες. Το ευρωπαϊκό αργό σημειώνει πτώση 4,53% στα 92,4 δολάρια ανά βαρέλι

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Η FED, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να δώσουν μέσα στις επόμενες μέρες νέα σήματα για την πορεία των επιτοκίων.

Παράλληλα, σημαντικός καταλύτης για τις αγορές θα είναι τα τριμηανιαία εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα, όπως οι Microsoft, Meta, Amazon, Apple και Qualcomm.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει βάλει στην άκρη τα σχέδιά του για κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μία ευρείας κλίμακας επίθεση θα εξαντλήσει τα ήδη περιορισμένα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot και άλλων αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η ανησυχία για τα αποθέματα των πυραύλων αποτελεί έναν μόνο από τους παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη την επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Θετικά πρόσημα στην Ασία

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε οριακά κατά 0,12%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 0,87%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,44%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,71%.

Θετικό ήταν το κλίμα και στην Αυστραλία, με τον S&P/ASX 200 να κερδίζει 1,17%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,81%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,25%.