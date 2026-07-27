Σε πύρινο κλοιό Γαλλία και Ισπανία: Μαζικές εκκενώσεις και φόβοι για νέο κύμα καύσωνα

«Μια ιδιαίτερα δυσμενής κατάσταση»: στη Γαλλία όπως και στην Ισπανία οι πυροσβέστες προετοιμάζονται για μία ακόμη ημέρα που θα δίνουν μάχη με τις τεράστιες πυρκαγιές.

«Μια ιδιαίτερα δυσμενής κατάσταση»: στη Γαλλία όπως και στην Ισπανία οι πυροσβέστες προετοιμάζονται για μία ακόμη ημέρα που θα δίνουν μάχη με τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή του Μπορντό αλλά και δυτικά της Μαδρίτης, μία ημέρα πριν από ένα νέο επεισόδιο αυξημένων θερμοκρασιών που κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τις φλόγες.

Οι πυρκαγιές αυτές έχουν ήδη αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους κυρίως κοντά στη Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες απέχουν περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) «διυπουργική μονάδα κρίσης» για τις πυρκαγιές, επεσήμανε χθες το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Έπειτα από πολλές ημέρες αδιάλειπτης εξάπλωσης της πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, «η κατάσταση παρέμεινε γενικά σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές εξελίξεις», ανέφερε η νομαρχία σήμερα το πρωί σε σύντομη ενημέρωση του Τύπου.

Τα περίχωρα της τουριστικής κοινότητας του Αρκασόν αντιμετώπισαν μια ισχυρά νέφη πυροσωρειτών (pyrocumulonimbus), ένα φαινόμενο γνωστό και ως «καταιγίδα φωτιάς», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας Γαλλίας Ερίκ Μπροκαρντί.

Αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο οι πυροσβέστες μπορούν μόνο να τηρήσουν μόνο αμυντική στάση, πρόσθεσε ο ίδιος: «πρόκειται για μια στρατηγική πολέμου: δεν σταματάν να μας βομβαρδίζουμε και πρέπει να μεταφέρουμε τους πάντες σε ασφαλές καταφύγιο».

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Τρίτη ενδέχεται «να επιδεινώσουν το φαινόμενο», εξέφρασε την ανησυχία της η νομάρχης της Ζιρόντ Σοφί Μπροκάς.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo- France προβλέπει ένα κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας από αύριο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν ως τους 40° Κελσίου και ανέμους ασθενείς αλλά ξηρούς.

Μέχρι στιγμής φέτος στη Γαλλία έχουν καεί περίπου «1.150.000 στρέμματα», «πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν», δήλωσε χθες Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη «ταυτόχρονα με 30 έως 40 πυρκαγιές» σε καθημερινή βάση.

Ο Νουνιές επανέλαβε ότι η κατάσταση κυρίως στη Ζιρόντ, τη Λαντ και τη Βαρ λόγω των πυρκαγιών παραμένει «ιδιαίτερα δυσμενής».

Σύμφωνα με τη Μπροκάς, οι φλόγες έχουν κατακαύσει μέχρι στιγμής 420.000 στρέμματα (τέσσερις φορές το μέγεθος του Παρισιού), «100.000 περισσότερα από χθες».

Η πυρκαγιά απέχει πλέον «15 χιλιόμετρα» από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό (μια περιοχή με πληθυσμό 850.000), αλλά προς το παρόν η εκκένωση της πόλης «δεν είναι στην ημερήσια διάταξη», επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Τόμας Καζενάβ.

Πορτοκαλί καπνός σκοτεινιάζει τον ουρανό πάνω από το Μπορντό ενώ παντού επικρατεί η μυρωδιά του καμένου.

Εξάλλου προβλήματα έχουν προκληθεί στις μεταφορές, καθώς ένα τμήμα αυτοκινητόδρομου μήκους 60 χιλιομέτρων είναι κλειστό και έχει ανασταλεί η κυκλοφορία των τρένων.

Στο γειτονικό διαμέρισμα Λαντ, όπου η πυρκαγιά «είναι πιο περιορισμένη αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 30.000 απομακρύνσεις κατοίκων.

Εξάλλου τεράστιες πυρκαγιές μαίνονται και στην Ισπανία, με περισσότερους από 75.000 ανθρώπους να έχουν ήδη απομακρυνθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ακόμη 30.000 να έχουν λάβει εντολή να αναζητήσουν καταφύγιο επί τόπου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες ώρες» και σήμερα θα μεταβεί στην πληγείσα περιοχή Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια.

Στο μεταξύ η πυρκαγιά της Αβίλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 250.000 στρέμματα και αναγκάσει 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ