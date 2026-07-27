Χατζηδάκης: Αν χρειαστεί θα υπάρξουν κι άλλες παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα

«Θα εξαντλήσουμε όλες τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στις πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση ή τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αφήνωντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις αν χρειαστεί, καθώς «υπάρχει ένας κουμπαράς 200 εκατ. ευρώ, για τον λόγο αυτό».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Χατζηδάκης μίλησε και για το θέμα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά και εδώ υπάρχουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες με τελευταία τη συμφωνία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, για τη συγκράτηση και μείωση των τιμών σε εκαντοντάδες είδη από τον Σεπτέμβριο.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις προτάσεις της για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι δεν περιμένουμε από κανέναν μαθήματα ευαισθησίας και «θα εξαντλήσουμε όλες τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα».

Σε ότι αφορά τη ΔΕΘ και το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, είπε ότι αναμένεται να κινηθούν σε δυο βασικούς πυλώνες, την μείωση της φορολογίας και ειδικά στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και στην περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε ότι «ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία» και σε ότι αφορά την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά, «δεν είναι ευχάριστο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι στην ΝΔ, αλλά αν κάνει τελικά κόμμα, θα κάνει μικρή ζημιά στην ΝΔ και πολύ μεγαλύτερη στην πολιτική του παρακαταθήκη».

Τέλος, αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε ότι «δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προσπέρασε το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος με το ίδιο στιλ, τις ίδιε υποσχέσεις και τα ίδια ποσοστά».