Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Νέα στρατηγική συνεργασία BestPrice & Ferryscanner

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Νέα στρατηγική συνεργασία BestPrice & Ferryscanner
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Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης εξαργυρώνουν τη δραστηριότητά τους στο BestPrice σε πραγματικό ταξιδιωτικό όφελος.

Το BestPrice ανακοινώνει τη συνεργασία του με τη Ferryscanner, την πλατφόρμα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης εξαργυρώνουν τη δραστηριότητά τους στο BestPrice σε πραγματικό ταξιδιωτικό όφελος.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10€ για τις επόμενες αποδράσεις τους, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα σε κρατήσεις μέσω του ferryscanner.com ή του app.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει την ψηφιακή αναζήτηση προϊόντων με την άνετη και πιο οικονομική προετοιμασία των θαλάσσιων ταξιδιών, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους χρήστες που σχεδιάζουν τις διακοπές ή τις μετακινήσεις τους.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, το BestPrice αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωσή του στην εξέλιξη του Credits Club, εντάσσοντας σταθερά καταξιωμένους συνεργάτες που αναβαθμίζουν τις εμπειρίες των μελών του.

Για να μάθετε περισσότερα για τη συνεργασία και τους όρους εξαργύρωσης, επισκεφθείτε τη σελίδα του BestPrice Credits Club.

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