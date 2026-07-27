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Νέα μορφή απάτης με δόλωμα το βιβλιάριο υγείας του ΕΦΚΑ

Αλεξία Σβώλου
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Νέα μορφή απάτης με δόλωμα το βιβλιάριο υγείας του ΕΦΚΑ
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Το μήνυμα καλεί τους αποδέκτες να προχωρήσουν σε ενημέρωση στοιχείων μέσω της κυρίας τράπεζας τους πατώντας ένα σύνδεσμο για να κάνουν αναβάθμιση - επικαιροποίηση.

Τέλος δεν έχει φαντασία των επιτήδειων που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, για να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Η νέα μορφή υβριδική απειλής -δηλαδή απάτης -εμπλέκει τον ΕΦΚΑ και το βιβλιάριο υγείας, ως δόλωμα, που δήθεν απενεργοποιείται, οπότε επίκειται υποχρεωτική αναβάθμιση στοιχείων για να καταστεί ξανά ενεργό.

Το μήνυμα καλεί τους αποδέκτες να προχωρήσουν σε ενημέρωση στοιχείων μέσω της κυρίας τράπεζας τους πατώντας ένα σύνδεσμο για να κάνουν αναβάθμιση - επικαιροποίηση και κατά αυτόν τον τρόπο οι επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ώστε να μπορούν μετά να τους αδειάσουν τον λογαριασμό.

Προσοχή, καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητάει ποτέ από πολίτη να κάνει επικαιροποίηση στοιχείων μέσω ενός μηνύματος SMS ή ενός email, ή μηνυμάτων στο Viber ή αλλού, πατώντας ένα σύνδεσμο. Όπως υπενθυμίζει ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO), του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι περισσότερες υβριδικές απειλές ποντάρουν πάνω στη βιασύνη, το άγχος, τον πανικό και τις γρήγορες κινήσεις των πολιτών, δίχως προηγουμένως να σκεφτούν.

Η μεγαλύτερη «ασπίδα» προστασίας για να προστατευτούμε από τις υβριδικές απειλές και κάθε μορφή απάτης είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να χρησιμοποιούμε τη λογική μας και να μην κάνουμε ποτέ βιαστικές, επιπόλαιες κινήσεις.


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tags:
ΕΦΚΑ
Απάτη
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