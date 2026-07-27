Ανοδικό άλμα στο Χρηματιστήριο - Βγαίνουν μπροστά οι τράπεζες

Έτοιμη η εγχώρια για τη μεγάλη υπέρβαση και στόχο νέα υψηλά. Βγαίνουν μπροστά οι τράπεζες.

Τάσεις αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μ. Ανατολή καταγράφονται τα τελευταία 24ώρα επαναφέροντας τους επενδυτές παγκοσμίως στην ανάληψη υψηλότερου ρίσκου, σε μια εβδομάδα γεμάτη από αποτελέσματα και κυρίως... Fed.

Οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο ένα ισχυρό ράλι, με το Brent να επανέρχεται υψηλότερα των 100 δολαρίων, αλλά να μην έχει τη δυναμική για υψηλότερα, δίνοντας σήμα αντιστροφής. Εξ' ού και στο άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, καταγράφεται ισχυρό sell off της τάξεως του 8% - 9% σε Brent και αμερικανικό αργό. Από την άλλη, τα futures σε Wall Street δείχνουν άνοιγμα με υψηλό ανοδικό gap, με τους «ταύρους» να επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Τεχνικοί αναλυτές αναμένουν έναν «καυτό» Αύγουστο στις αγορές μετοχών, θέτοντας ως στόχο της ζώνη των 7.800 - 8.000 μονάδων για τον S&P 500. Αν επιβεβαιωθούν τα σινιάλα των αναλυτών, αναμένεται ανοδικό ξέσπασμα τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα εγχώρια, οι ελληνικές τράπεζες εκκινούν τη διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δευτέρου τρίμηνου την Τετάρτη με την Πειραιώς. Όπως προϊδέασε το insider.gr, οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών θα αντιπαραβάλλουν τη δυναμική που επιδεικνύει η πιστωτική επέκταση σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, με τα επιτοκιακά έσοδα και τις προμήθειες να προσθέτουν πόντους.

Από τη στιγμή που το παραπάνω στοίχημα δικαίωσε την πλευρά των τραπεζιτών σε σειρά τριμήνων, αποτελώντας την αιχμή του «story», δεν έχουν λόγο να αλλάξουν κάτι δραστικά. Πλέον, όμως, η εικόνα εμπλουτίζεται, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν πιο ουσιαστικά οι κινήσεις διεύρυνσης των πηγών εσόδων, με τις προμήθειες να αποκτούν μεγαλύτερο βάρος και επιμέρους δραστηριότητες να ενισχύουν σταδιακά τη συνεισφορά τους. Με αυτά λοιπόν θα προσέλθουν στο δεύτερο τρίμηνο, παρουσιάζοντας, ένα αρκετά συμπαγές σετ αποτελεσμάτων.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς είναι αυτές που θα πιάσουν το νήμα ξανά της ανόδου, με πολλούς να αναμένουν άλμα ανάλογο των πρώτων εβδομάδων του έτους. Άλλωστε οι τράπεζες απέχουν περίπου 20-25% από τις τιμές στόχους που έθεταν μέχρι πρότινος οι αναλυτές.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ράλι 1,51% στις 2.530 μονάδες, με τον τον FTSE 25 στις 6.347,68 μονάδες και τον τραπεζικό στις 2,68% και τις 2.923,81 μονάδες.

Στις τράπεζες, νέα υψηλά καταγράφουν οι τρεις εκ των τεσσάρων συστημικών με την ΕΤΕ να ξεμπλοκάρει μετά από μήνες και να επιταχύνει καταγράφοντας άνοδο 2,93% στα 16,155 ευρώ, ενώ νέα υψηλά πετυχαίνουν Eurobank, Πειραιώς με κέρδη κοντά στο 3%. Οι δύο τελευταίες έσπασαν πρώτες τα υψηλά που είχαν καταγράψει αρχές ετους και κινούνται υψηλότερα πλέον. Από κοντά η Alpha με κέρδη 2,68% στα 4,023 ευρώ.

Ηπιότερη άνοδο 0,69% για την Κύπρου. Υψηλότερα Τιτάν και Jumbo με κέρδη 2,44% και 1,31%, ενώ μίνι ράλι κοντά στο 3% καταγράφουν Viohalco και ElvalHalcor. Κατά 2,75% υψηλότερα η Optima ενώ στα 22,74 ευρώ φτάνει η ΔΕΗ.