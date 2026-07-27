Διπλό στοίχημα με φόρους 8,56 δισ. έως την Παρασκευή - Τι πρέπει να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Βαρύς ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους με πληρωμές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ρυθμίσεων. Μεγάλο στοίχημα για τα κρατικά ταμεία.

Με διπλό στοίχημα για τους φορολογούμενους αλλά και το οικονομικό επιτελείο κλείνει ο Ιούλιος. Εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, τη πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ ακόμη και τις δόσεις των ρυθμίσεων που εξυπηρετούν, ενώ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προσβλέπει σε εισπράξεις-ρεκόρ 8,564 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο ποσό του έτους με την κυβέρνηση να ποντάρει στη διατήρηση της υψηλής εισπραξιμότητας για να κλειδώσει τον δημοσιονομικό χώρο για νέες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις.

Ακόμη και μετά τον Ιούλιο, ο ρυθμός των εισπράξεων θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλός. Τον Αύγουστο τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο στα 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο στα 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο στα 5,738 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο, με την καταβολή και των τελών κυκλοφορίας για το 2027, στα 6,961 δισ. ευρώ.

Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους το Δημόσιο αναμένει φορολογικά έσοδα ύψους 39,558 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν στο πρώτο εξάμηνο.

Ο φορολογικός λογαριασμός

Η ολοκλήρωση της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων έδειξε ότι περισσότεροι από 2,4 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο συνολικού ύψους 4,983 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα του 2025.

Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι δεν επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση μπορούν να καταβάλουν τον φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα με έως 12 άτοκες δόσεις ή να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση έως και 24 δόσεων με επιβάρυνση τόκων.

Ο μέσος φόρος που βεβαιώθηκε στους φορολογουμένους με χρεωστικό εκκαθαριστικό διαμορφώθηκε στα 2.075 ευρώ. Παράλληλα, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να καταβάλουν την πέμπτη από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, ενώ έως το τέλος του μήνα λήγουν και οι προθεσμίες πληρωμής του ΦΠΑ Ιουνίου ή του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς και των δόσεων από υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών.

Ρεκόρ στις δηλώσεις

Η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων έκλεισε με νέο ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα:

1. Φυσικά Πρόσωπα. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 φορο-δηλώσεις, 31.672 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με το 2025. Οι δηλώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα, έναντι 8.914.700 φυσικών προσώπων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πέρυσι. Υποβάλλονταν δηλαδή, κατά μέσο όρο 51.433 δηλώσεις κάθε μέρα, έναντι 52.803 δηλώσεων πέρυσι. Μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 φορολογούμενους.

- 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες, με τους δικαιούχους να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσής τους, επιβεβαιώνοντας απλώς τα στοιχεία της προεκκαθάρισης. Από αυτές, 889.036 δηλώσεις υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ για 260.431 προεκκαθαρισμένες δηλώσεις οι φορολογούμενοι χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση.

2. Νομικά Πρόσωπα. Υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις έναντι 362.682 το 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 23.000 δηλώσεων. Επισημαίνεται ότι ο ημερήσιος ρυθμός υποβολής δηλώσεων φέτος ήταν 2.877, εξίσου ικανοποιητικός με το 2025, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του αριθμού των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

3. Αμφισβήτηση τεκμαρτού εισοδήματος. Περιορισμένο παρέμεινε το ενδιαφέρον για την αμφισβήτηση των τεκμηρίων διαβίωσης. Από τους 358.054 φορολογούμενους που φορολογήθηκαν με τεκμαρτό τρόπο, σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων, μόλις 1.645 δήλωσαν πρόθεση να αμφισβητήσουν τον προσδιορισμό του εισοδήματός τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το προηγούμενο φορολογικό έτος ήταν 2.603 φορολογούμενοι, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση κατά 37%.