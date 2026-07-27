Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα είναι ο ζωντανός δεσμός του Οικουμενικού Ελληνισμού

Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με το νέο ΔΣ του ΚΕΓ - Στο επίκεντρο η νέα εθνική στρατηγική για την ελληνική γλώσσα, η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και η αναβάθμιση της Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

Μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για την προστασία, τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας διεθνώς, αρχίζει με την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, η πρώτη επίσημη συνάντηση εργασίας της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με τα μέλη της νέας διοίκησης του Κέντρου.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, καθηγητές Φιλολογίας και Γλωσσολογίας και προσωπικότητες διεθνούς επιστημονικού κύρους, προερχόμενες κυρίως από τις Φιλοσοφικές Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η νέα σύνθεση σηματοδοτεί τη βούληση του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει ουσιαστικά έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς φορείς για την ελληνική γλώσσα, συνδέοντας το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής γνώσης με μια σύγχρονη, εξωστρεφή και αποτελεσματική εθνική πολιτική για τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Κορυφαίοι φιλόλογοι και γλωσσολόγοι στη νέα διοίκηση

Επικεφαλής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο ακαδημαϊκός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, Αντώνιος Ρεγκάκος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου, καθηγητής Χρήστος Τσαγγάλης, και τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ Χριστόφορος Χαραλαμπάκης ,

, ο ομότιμος καθηγητής Φιλολογίας του ΑΠΘ Γεώργιος Γιαννάκης ,

, η καθηγήτρια Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ Σπυριδούλα Βαρλοκώστα.

Έλαβαν ακόμη μέρος τα αναπληρωματικά μέλη, καθηγητές Ευάγγελος Αλεξίου, Σοφία Κοτζάμπαση, Παναγιώτης Φίλος και Μαρία Ιακώβου, καθώς και η συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων Μαρία Αραποπούλου και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Γεώργιος Βλάχος.

Η παρουσία επιστημόνων με βαθιά γνώση της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γλώσσας, της φιλολογίας και της σύγχρονης γλωσσικής εκπαίδευσης, προσδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κύρος, και διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα αντιμετωπίζει την ελληνική γλώσσα όχι ως ένα στατικό στοιχείο του παρελθόντος, αλλά ως μια «ζωντανή» γλώσσα με παγκόσμια παρουσία και μέλλον.

Νέα εθνική στρατηγική για την ελληνομάθεια

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι βασικοί άξονες της υπό διαμόρφωση στρατηγικής για την ελληνομάθεια στο εξωτερικό, η οποία σχεδιάζεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, αξιοποιώντας την επιστημονική εμπειρία, τις ψηφιακές υποδομές και τη διεθνή παρουσία του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στην αναβάθμιση της Πιστοποίησης Ελληνομάθειας,

στη διεύρυνση του παγκόσμιου δικτύου εξεταστικών κέντρων,

στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών,

στην παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού,

στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη εκπαιδευτικών και υποψηφίων,

στη σύνδεση των νεότερων γενεών της ομογένειας με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί η σημαντική αύξηση των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Το 2026 οι συμμετοχές ανήλθαν στις 14.500, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκμάθηση και την επίσημη πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σχέδιο ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Η αναβάθμιση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που έχει αναλάβει η Σοφία Ζαχαράκη για την ουσιαστική ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό:

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία και στις εκπαιδευτικές δομές του εξωτερικού ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, ώστε οι εκπαιδευτικοί, οι οικογένειες και οι σχολικές μονάδες να μπορούν να προγραμματίσουν εγκαίρως την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Προβλέφθηκε καταβολή του ειδικού επιμισθίου σε εκπαιδευτικούς και συντονιστές εκπαίδευσης και κατά το 5ο έτος απόσπασής τους.

Αποστέλλονται χιλιάδες σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά σχολεία και στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού.

Αναγνωρίζονται και εντάσσονται στο επίσημο εκπαιδευτικό δίκτυο νέα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, ύστερα από αιτήματα ελληνικών κοινοτήτων.

Ήδη αναγνωρίστηκαν νέα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στην Πράγα, όπου φοιτούν 98 μαθητές και μαθήτριες, και στην Τουλόν της Νότιας Γαλλίας, με 57 μαθητές και μαθήτριες. Οι σχετικές αποφάσεις δίνουν τη δυνατότητα ουσιαστικότερης στήριξης των δομών με βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό και, όπου απαιτείται, εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σοφία Ζαχαράκη: «Η ελληνική γλώσσα ενώνει γενιές και ηπείρους»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η ελληνική γλώσσα δεν αποτελεί μόνο την πολύτιμη παρακαταθήκη μιας μακραίωνης ιστορίας. Είναι μια ζωντανή γλώσσα που ενώνει γενιές, κοινότητες και ηπείρους. Είναι ο ισχυρότερος δεσμός των Ελλήνων της Διασποράς με την πατρίδα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας συγκροτείται από προσωπικότητες εξαιρετικού επιστημονικού κύρους, από κορυφαίους καθηγητές των Φιλοσοφικών Σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τους ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή αυτής της σημαντικής ευθύνης και είμαι βέβαιη ότι η γνώση και η εμπειρία τους θα δώσουν νέα δυναμική στο έργο του Κέντρου.

Με σχέδιο, συνέπεια και συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενισχύουμε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Στέλνουμε έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς μας, στηρίζουμε έμπρακτα το έργο τους, αποστέλλουμε χιλιάδες βιβλία και διευρύνουμε το δίκτυο των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες που το ζητούν.

Στόχος μας είναι κάθε παιδί ελληνικής καταγωγής, όπου κι αν γεννήθηκε και όπου κι αν ζει, να έχει τη δυνατότητα να μάθει, να αγαπήσει και να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, θέλουμε να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο που επιθυμεί να γνωρίσει τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας.

Η προστασία και η διεθνής διάδοση της ελληνικής γλώσσας είναι εθνική υπόθεση. Και σε αυτή την προσπάθεια, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας θα έχει πλέον ακόμη πιο ισχυρό και ουσιαστικό ρόλο».

Η Σοφία Ζαχαράκη και ο καθ. Αντώνης Ρεγκάκος επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την υλοποίηση των νέων στόχων, ενώ κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε και το προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη διεθνή προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας».

Καθ.Αντώνης Ρεγκάκος: Η διεθνής παρουσία μιας γλώσσας εξασφαλίζεται από τη διδασκαλία και τη σύγχρονη χρήση της

Ο Προέδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκός Αντώνης Ρεγκάκος δήλωσε:

«Η διεθνής παρουσία μιας γλώσσας δεν εξασφαλίζεται μόνο από την ιστορία της, αλλά από τη συστηματική διδασκαλία και τη σύγχρονη χρήση της. Με την εμπειρία τριών δεκαετιών, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας ενιαίας στρατηγικής, ώστε η ελληνική να διευρύνει σταθερά την παρουσία της στον σύγχρονο κόσμο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού και η στενή συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μετατραπεί αυτή η στρατηγική σε μετρήσιμο και διαρκές έργο».