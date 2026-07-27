Optima: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για τη Lavipharm, τιμή στόχος στα 2,08 ευρώ

Για την περίοδο 2025-2030, η Optima προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των μικτών πωλήσεων 25,9% και αύξηση EBITDA κατά 34,5% ετησίως.

Με σύσταση «buy» και τιμή στόχο τα 2,08 ευρώ ξεκινά την κάλυψη της Lavipharm η Optima, βλέποντας περιθώριο συνολικής ανόδου 43,4% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εταιρεία εισέρχεται σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με μοχλούς τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, τις εξαγορές και τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Optima επισημαίνει ότι η επιστροφή της Lavipharm στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2022 σηματοδότησε σημείο καμπής, με τις επιδόσεις να επιταχύνονται τα επόμενα χρόνια. Για το 2025 οι πωλήσεις προ rebate και clawback ανήλθαν στα 70 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 15,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 6 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στις προοπτικές ανάπτυξης αποδίδει στις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, όπως η εμπορική διάθεση του πρώτου ελληνικού συνταγογραφούμενου φαρμακευτικού προϊόντος ιατρικής κάνναβης, η συμφωνία με την iNova για νέο αντισηπτικό OTC προϊόν και κυρίως η εξαγορά των δικαιωμάτων του Durogesic σε 24 χώρες, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία όταν η παραγωγή μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Lavipharm από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Για την περίοδο 2025-2030, η Optima προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των μικτών πωλήσεων 25,9%, αύξηση EBITDA κατά 34,5% ετησίως και ενίσχυση των καθαρών κερδών κατά 59,2%, ενώ εκτιμά ότι οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα αυξηθούν κατά περίπου 24%, ακόμη και χωρίς τη συνεισφορά του Durogesic. Παράλληλα, οι περιορισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να δημιουργήσουν περιθώρια για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους και περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού.