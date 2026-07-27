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Qualco: Στις 24 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος - Στα 0,045 ευρώ ανά μετοχή

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Qualco: Στις 24 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος - Στα 0,045 ευρώ ανά μετοχή
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Η Qualco προχωρά στη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,045 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Η Qualco προχωρά στη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,045 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, ενημερώνοντας παράλληλα τους μετόχους για τις βασικές ημερομηνίες που αφορούν την αποκοπή του δικαιώματος και την καταβολή του μερίσματος. Όσοι επενδυτές είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία καταγραφής θα δικαιούνται την είσπραξη του μερίσματος, το οποίο θα καταβληθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 24.08.2026, οπότε και οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Τρίτη, 25. 08.2026 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 28.08.2026 μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς.

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