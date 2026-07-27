Γερμανία: Βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών για τρίτο σερί μήνα

Οι επιχειρηματικές προοπτικές της Γερμανίας βελτιώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ένα σημάδι ανθεκτικότητας απέναντι στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι επιχειρηματικές προοπτικές της Γερμανίας βελτιώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ένα σημάδι ανθεκτικότητας απέναντι στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo αυξήθηκε στο 86,7 από το αναθεωρημένο 84,3 του προηγούμενου μήνα. Αυτό είναι υψηλότερο από ό,τι ανέμενε οποιοσδήποτε σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg, η οποία είχε μέση εκτίμηση 84,8. Παράλληλα, ο δείκτης που μετρά τις τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες υποχώρησε απροσδόκητα.

«Παρά την αβέβαιη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, η γερμανική οικονομία δείχνει λιγότερη απαισιοδοξία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Clemens Fuest.

Τα στοιχεία έρχονται σε έναν μήνα που η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ αυτά τα μέτρα ήταν ευπρόσδεκτα, οι ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχουν έκτοτε επηρεάσει το κλίμα, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δείχνει επί του παρόντος σημάδια σταθεροποίησης. Οι αναγνώσεις του Ιουλίου για τους PMI και το επενδυτικό κλίμα εξέπληξαν ανοδικά και το Υπουργείο Οικονομίας ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του ότι τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο.

Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας. Τα στοιχεία για την παραγωγή του δεύτερου τριμήνου που αναμένονται την Πέμπτη πιθανότατα θα δείξουν επιβράδυνση σε μόλις 0,1% ανάπτυξη κατά την περίοδο.

Οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων αποτελούν μια άλλη πηγή ανησυχίας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας χάνουν ραγδαία μερίδιο αγοράς στην Κίνα, μια σημαντική αγορά εξαγωγών.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Volkswagen προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις ενδέχεται να μειωθούν περαιτέρω και τώρα βλέπει τα έσοδά της να μειώνονται έως και 3% φέτος. Η εταιρεία έχει καταρτίσει σχέδιο για κατάργηση έως και 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως.