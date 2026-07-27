Ρυθμίσεις οφειλών: Ο εξωδικαστικός «αγκαλιάζει» πλέον και τα χρέη από 5.000 ευρώ

«Πράσινο φως» για 1 εκατομμύριο οφειλέτες. Έως 420 δόσεις και δυνατότητα «κουρέματος» για τους μικροοφειλέτες. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα.

Νέα εποχή στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ξεκινά, καθώς η ψηφιακή πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ανοίγει επίσημα από σήμερα τις πύλες της για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες που έως τώρα έμεναν εκτός ρύθμισης. Με το κατώφλι υπαγωγής να υποχωρεί στα 5.000 ευρώ -από τις 10.000 ευρώ που ίσχυαν έως εχθές- «ανάβει πράσινο φως» για περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον πολίτες και επιχειρήσεις να διευθετήσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, αποφεύγοντας τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων.

Η μείωση του ορίου των οφειλών στο μισό (από 10.000 σε 5.000 ευρώ) αποτελεί τη σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση για την αποφόρτιση των μικροοφειλετών. Πλέον, οποιοσδήποτε διαθέτει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, μπορεί να αιτηθεί ένταξη στη διαδικασία, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα προστατευτικό πλαίσιο που εγγυάται τη διατήρηση της περιουσίας του.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει άλλα έκτακτα ή μόνιμα εργαλεία (72 δόσεις, 24-48 δόσεις, άρση δεσμεύσεων λογαριασμών, αύξηση ακατάσχετου ορίου κλπ), προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη διέξοδο από τον «βραχνά» των χρεών.

Τα βασικά οφέλη της νέας επιλογής ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού, είναι:

· Αναστολή κατασχέσεων: Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ενεργοποιείται αυτόματα «δίχτυ ασφαλείας», το οποίο παγώνει κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές.

· Μακροχρόνια αποπληρωμή: Ο μηχανισμός προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας, επιτρέποντας την αποπληρωμή οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 δόσεις (20 χρόνια) και προς τραπεζικά ιδρύματα και servicers σε έως 420 δόσεις (35 χρόνια).

· Χαμηλή μηνιαία καταβολή: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 50 ευρώ.

· Πιθανότητα «κουρέματος»: η μείωση οφειλής δεν είναι οριζόντια για όλους, αλλά εξατομικευμένη. Μέσω του αλγορίθμου του εξωδικαστικού, εξετάζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, επιτρέποντας, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή μέρους του βασικού κεφαλαίου ή των προσαυξήσεων για να καταστεί η ρύθμιση βιώσιμη.

Η διαδικασία

Η ένταξη πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τον οφειλέτη να δηλώνει το σύνολο των οικονομικών του δεδομένων (εισοδήματα, περιουσία, υποχρεώσεις).

Το βασικό -ή και μόνο ίσως- «εμπόδιο» για οφειλέτες και συνεγγυητές είναι ότι απαιτείται πριν την αίτηση να δώσει τη συναίνεσή τους για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του, ώστε να αποκαλυφθεί η πλήρη εικόνα των οφειλών αλλά και των εσόδων του, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος αποπληρωμής.

Η πρόταση που προκύπτει από τον μηχανισμό είναι εξατομικευμένη και βασίζεται στην πραγματική οικονομική ικανότητα του αιτούντος, καθιστώντας τον εξωδικαστικό μια ενιαία λύση που απαλλάσσει τον οφειλέτη από τη δικαστική οδό