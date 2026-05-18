Οικονομία | Διεθνή Νέα

Κομισιόν: Ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα για στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κομισιόν: Ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 405 εκατ. ευρώ για στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα λάβουν μείωση της χρέωσης μεταξύ 75% και 85%, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να μειώσει τον κίνδυνο οι εταιρείες αυτές να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, κάτι που θα οδηγούσε σε αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά ένα παρόμοιο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα λάβουν μείωση της χρέωσης μεταξύ 75% και 85%, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του εγκαταστάσεως ή να καλύψουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χωρίς άνθρακα.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης της χρέωσης για τις εταιρείες με έντονη κατανάλωση ενέργειας που είχαν ωφεληθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα αλλά πλέον δεν είναι επιλέξιμες. Θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το «ό,τι είπαμε, το κάναμε» του Κυριάκου - O «διάλογος» Άδωνι-Χατζηδάκη - H καρατόμηση Πολάκη για χάρη του Αλέξη

Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα - «Τώρα είναι η ώρα»

Γιατί ο Τραμπ ανέβασε συνέντευξη του Στ. Παπασταύρου στο Truth Social

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Κρατικές ενισχύσεις
Ενέργεια
Επιχειρήσεις
Φόρτωση BOLM...
reader insider