Πώς να γίνεις το στέλεχος που κάθε εταιρεία θέλει να προσλάβει

Στη σημερινή (και μελλοντική) αγορά εργασίας, το να είσαι απλώς "καλός στη δουλειά σου" είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πια… διεκπεραιωτές που ολοκληρώνουν tasks, αλλά στελέχη με skills όπως η στρατηγική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, και η ψηφιακή τόλμη.

Στη σημερινή (και μελλοντική) αγορά εργασίας, το να είσαι απλώς "καλός στη δουλειά σου" είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πια… διεκπεραιωτές που ολοκληρώνουν tasks, αλλά στελέχη με skills όπως η στρατηγική σκέψη, η προσαρμοστικότητα, και η ψηφιακή τόλμη.

Πώς θα γίνεις, λοιπόν, ο επαγγελματίας που οι recruiters δεν θα σταματήσουν ποτέ να προσεγγίζουν;

1. Εξειδίκευση και “T-Shaped” δεξιότητες

Η σύγχρονη αγορά απαιτεί ευελιξία και ένα "T-shaped" στέλεχος διαθέτει τόσο βάθος όσο και πλάτος γνώσεων:

Βαθιά γνώση, ευρύ φάσμα : Ναι, γίνε αυθεντία στον τομέα σου (η κάθετη γραμμή του "T", το βάθος), αλλά διατήρησε μια καλή κατανόηση και του πώς λειτουργούν τα άλλα τμήματα. Η οριζόντια γραμμή του “Τ”, το εύρος, θα σε βοηθήσει να αντιλαμβάνεσαι τη “μεγάλη εικόνα” και το πώς η δική σου θέση συνδέεται με άλλα τμήματα, δίνοντάς σου το προβάδισμα.

: Ναι, γίνε αυθεντία στον τομέα σου (η κάθετη γραμμή του "T", το βάθος), αλλά διατήρησε μια καλή κατανόηση και του πώς λειτουργούν τα άλλα τμήματα. Η οριζόντια γραμμή του “Τ”, το εύρος, θα σε βοηθήσει να αντιλαμβάνεσαι τη “μεγάλη εικόνα” και το πώς η δική σου θέση συνδέεται με άλλα τμήματα, δίνοντάς σου το προβάδισμα. Data & AI Literacy: Ακόμα κι αν δεν είσαι αναλυτής, πρέπει να μπορείς να διαβάζεις δεδομένα και να παίρνεις αποφάσεις βασισμένες σε αυτά, κάτι που συνδέεται άρρηκτα με την αξιοποίηση του AI. Επίλεξε λοιπόν μια σχολή ή ένα ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων που να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας - π.χ. η ΑΚΜΗ προσφέρει προγράμματα εξειδίκευσης στο πεδίο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διαχείρισης Καινοτομίας. Τέτοια ψάξε, που θα σου μάθουν να χρησιμοποιείς AI εργαλεία κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, δίνοντάς σου ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην αγορά.

2. Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει θαύματα, αλλά δεν μπορεί (ακόμα) να… εμπνεύσει μια ομάδα - αυτό μόνο ένας άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να το κάνει! Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστείς skills όπως:

Διαχείριση συγκρούσεων : Οι εταιρείες θέλουν ανθρώπους που λειτουργούν ως "πυροσβέστες" και λύνουν προβλήματα μεταξύ των μελών της ομάδας, αντί να τα δημιουργούν.

: Οι εταιρείες θέλουν ανθρώπους που λειτουργούν ως "πυροσβέστες" και λύνουν προβλήματα μεταξύ των μελών της ομάδας, αντί να τα δημιουργούν. Ενσυναίσθηση: Η ικανότητα να κατανοείς πραγματικά τις ανάγκες των συναδέλφων και των πελατών σε κάνει έναν απαραίτητο και επιδραστικό ηγέτη.

3. Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα

Αν κάτι μας έμαθαν τα τελευταία χρόνια, είναι ότι το μόνο σταθερό είναι η… αλλαγή - και το στέλεχος που τη φοβάται, μένει πίσω. Αντιθέτως, η ικανότητα να πλοηγείσαι στην αβεβαιότητα είναι ίσως το πιο περιζήτητο soft skill:

Learning Agility : Δείξε ότι μπορείς να μάθεις γρήγορα νέα εργαλεία και να προσαρμοστείς άμεσα στις αλλαγές της αγοράς. Μην ξεχνάς ότι η περιέργεια είναι πιο σημαντική από τη στατική γνώση και δείξε ότι είσαι ένας "forever student", έτοιμος να ενσωματώσεις κάθε νέα καινοτομία στη φαρέτρα σου.

: Δείξε ότι μπορείς να μάθεις γρήγορα νέα εργαλεία και να προσαρμοστείς άμεσα στις αλλαγές της αγοράς. Μην ξεχνάς ότι η περιέργεια είναι πιο σημαντική από τη στατική γνώση και δείξε ότι είσαι ένας "forever student", έτοιμος να ενσωματώσεις κάθε νέα καινοτομία στη φαρέτρα σου. Ψυχραιμία υπό πίεση: Το να παραμένεις αποδοτικός και συγκεντρωμένος όταν τα πράγματα «στραβώνουν» είναι μια σπάνια αρετή που εκτιμάται απεριόριστα από τη διοίκηση.

4. Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Το «έκανα αυτό το project» είναι πολύ διαφορετικό από το «Ολοκλήρωσα αυτό το project, το οποίο μείωσε τα λειτουργικά έξοδα κατά 10% ή αύξησε την ικανοποίηση των πελατών κατά 15%».

Ownership : Μην περιμένεις οδηγίες για το κάθε σου βήμα. Ανάλαβε την πλήρη ευθύνη των projects σου από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση.

: Μην περιμένεις οδηγίες για το κάθε σου βήμα. Ανάλαβε την πλήρη ευθύνη των projects σου από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση. Επικοινωνία: Δεν αρκεί μόνο να κάνεις, αλλά και να μπορείς να εξηγείς ξεκάθαρα τι έκανες - η ικανότητα να παρουσιάζεις σύνθετες ιδέες ή στρατηγικά πλάνα με απλό, καθαρό και πειστικό τρόπο σε οποιοδήποτε ακροατήριο είναι πάντα ένα skill με ζήτηση.

5. Προσωπικό branding και δικτύωση

Μπορεί να είσαι ο καλύτερος στη δουλειά σου, αλλά αν δεν το ξέρει κανείς, οι ευκαιρίες θα σε προσπεράσουν!

Active LinkedIn : Μην το θυμάσαι μόνο όταν ψάχνεις δουλειά. Μοιράσου απόψεις, άρθρα και γνώσεις για να καθιερωθείς ως ένας "thought leader" στον κλάδο σου που οι άλλοι όχι μόνο υπολογίζουν αλλά θέλουν ως υπάλληλο, συνάδελφο, manager, μέντορα.

: Μην το θυμάσαι μόνο όταν ψάχνεις δουλειά. Μοιράσου απόψεις, άρθρα και γνώσεις για να καθιερωθείς ως ένας "thought leader" στον κλάδο σου που οι άλλοι όχι μόνο υπολογίζουν αλλά θέλουν ως υπάλληλο, συνάδελφο, manager, μέντορα. Networking: Οι πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας συχνά δεν φτάνουν ποτέ στις αγγελίες, αλλά καλύπτονται μέσω συστάσεων από ανθρώπους που γνωρίζουν και εμπιστεύονται την επαγγελματική σου επάρκεια.

Το να γίνεις το στέλεχος που κάθε εταιρεία θέλει να προσλάβει είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας, σωστής κατεύθυνσης και επιλογής της κατάλληλης εκπαίδευσης που ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. Είτε ξεκινάς τώρα την πορεία σου είτε θέλεις να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα, θυμήσου: η επένδυση στον εαυτό σου είναι η μόνη με εγγυημένη απόδοση.