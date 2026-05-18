Η Commerzbank απορρίπτει κι επίσημα την πρόταση της Unicredit

Η Commerzbank απέρριψε επίσημα την πρόταση της ιταλικής UniCredit για την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας, δίνοντας συνέχεια στην πολύμηνη αντίστασή της.

Η UniCredit έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank και νωρίτερα αυτόν τον μήνα υπέβαλε προσφορά για την αγορά μετοχών της Commerzbank σε μια συμφωνία που αποτιμά την τράπεζα σε σχεδόν 39 δισ. ευρώ και κάτω από την αγοραία τιμή της.

Τα εποπτικά και διοικητικά συμβούλια της Commerzbank «συνιστούν στους μετόχους να μην αποδεχτούν την προσφορά ανταλλαγής της UniCredit», ανέφερε η τράπεζα σε μια περίληψη μιας ανάλυσης 137 σελίδων της συμφωνίας.

Η τράπεζα σημείωσε ότι η προσφορά «δεν αντικατοπτρίζει τη θεμελιώδη αξία της Commerzbank» και ότι ήταν «ασαφής και ενέχει σημαντικούς κινδύνους».

Η Commerzbank έχει επικρίνει εδώ και καιρό τη συγχώνευση, χαρακτηρίζοντας πρόσφατα την προσφορά της UniCredit «ασαφή και καταναγκαστική» με «σχεδόν μηδενικό ασφάλιστρο». Αλλά μέχρι τη Δευτέρα, είχε διστάσει να δώσει τελική γνώμη και σύσταση στους μετόχους.