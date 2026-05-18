«Είναι αργά για δάκρυα», λέει ο Μαρινάκης για τον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τακτικό συνέδριο της ΝΔ ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία συνέδρια, οργανωτικά άρτιο. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Να επισημάνω ως προς τις τοποθετήσεις των συνέδρων, ότι η ΝΔ δεν απευθύνθηκε μόνο στα μέλη και τους συνέδρους αλλά στην κοινωνία. Η ΝΔ κάνει ένα συνέδριο για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Για τις ομιλίες του πρωθυπουργού θα ξεχωρίσω την έμφαση στη συνέπεια, το ”το είπαμε το κάναμε”. Το δεύτερο είναι τα πρόσωπα, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει σε δύσκολη ώρα και το τρίτο ότι είμαστε εκεί για εκείνους που διαχρονικά υπηρετούν τις ιδέες της ΝΔ. Θεωρώ ότι η ΝΔ βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη».

Ερωτηθείς για την ομιλία του Νίκου Δένδια αν πρόκειται για υγιή κριτική αλλά και τις αναφορές για τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως 52 χρόνια η ΝΔ έχει καταφέρει να είναι το μόνο κόμμα που παραμένει μεγάλο. «Τα υπόλοιπα πάλαι ποτέ μεγάλα κόμματα πάνε από τα μονοψήφια στα διψήφια ανάλογα με το αν έχουν να δώσουν, συνήθως με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Η διαφορά της ΝΔ είναι ότι λειτουργεί διαφορετικά. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις που στο τέλος της ημέρας οδηγούν σε ενωτικό αγώνα επί τη βάση προγράμματος. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, αντιρρήσεις, παράπονα. Στο τέλος της ημέρας ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε και από την ομιλία του υπουργού Άμυνας. Μόνο κερδισμένη βγήκε η ΝΔ από αυτό το συνέδριο. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω προσωπικές επιλογές προσώπων που έφτασαν στο σημείο να ηγούνται της χώρας. Σε ένα συνέδριο πηγαίνεις για εκείνους που υπηρετούν την παράταξη τόσα χρόνια», προσέθεσε.

Σε άλλη ερώτηση για τα στελέχη που κάλεσαν τους πρώην πρωθυπουργούς και αν το ίδιο κάνει και το Μαξίμου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «είναι αυτονόητο πως όταν επίκειται μια μάχη που θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά, δεν περισσεύει κανείς και πολύ περισσότερο άνθρωποι που ηγήθηκαν της χώρας, αλίμονο αν περίσσευαν. Κανείς δεν περισσεύει, αλίμονο αν περίσσευε ο οποιοσδήποτε, πολλώ δε μάλλον άνθρωποι που ηγήθηκαν της χώρας».

Για όσα είπε ο υπουργός Άμυνας για «καγκελαρίες των τεχνοκρατών», ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «δεν εκλαμβάνω το απόσπασμα αυτό ως επίθεση σε κανένα» και «η ανάγνωση μέρους της ομιλίας του υπουργού Άμυνας ως τέτοια, είναι αυθαίρετη».

Σχετικά με την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «η ώρα κάθε πολιτικού είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του» και πως «για τον κ. Τσίπρα ήταν όταν ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του - και τώρα νομίζω είναι αργά για δάκρυα». «Είναι αργά να απολογηθεί για μια πολιτική που μας έφτασε τελευταία χώρα στην ανάπτυξη» συνέχισε και σημείωσε ότι οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα. «Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών».

Για τις αιχμές του Άδωνι Γεωργιάδη ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έχει έντονο φιλορωσικό στοιχείο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «κάτι βλέπει ο άνθρωπος και το λέει αυτό» και προσέθεσε: «Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κας Καρυστιανού, ένα χρόνο μετά τη διάψευση σε ερώτηση της συναδέλφου σας κας Τζίμα για το αν θα κάνει κόμμα. Αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας, της Ελλάδας. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους».

Σε ερώτηση για την ακρίβεια με αφορμή σχετική αναφορά του πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πράγματι ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών είναι από τις μεγαλύτερες πληθωριστικές κρίσεις που μπορεί να θυμηθεί και η Ελλάδα και η Ευρώπη μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. «Είναι άλλη μια κρίση. Η διαφορά αυτής της πληθωριστικής κρίσης είναι ότι δεν την προκάλεσε κάποια ελληνική κυβέρνηση, είναι μια ξεκάθαρα εισαγόμενη κρίση γιατί αν ήταν ”ακρίβεια Μητσοτάκη” θα μετρούσαμε τον πληθωρισμό μόνο στην Ελλάδα. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να μειώσει τις συνέπειες. Υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο - αλλά π.χ. στην ενέργεια αυτό που λέτε είναι fake news. Στα επίσημα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα έχει το 10ο φτηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη και με όρους αγοραστικής δύναμης είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Φαίνεται ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο πληθωρισμός τροφίμων και η άνοδος στις τιμές στα ενοίκια. Τι κάνει μια κυβέρνηση; Προσπαθεί να αυξάνει όσο μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα και ταυτόχρονα να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα. Η αύξηση των εισοδημάτων να γίνεται με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στις επόμενες γενιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αρκείται στην έκφραση των συναισθημάτων. Από το 2019 η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ενώ ήταν τελευταία. Δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις και αυξάνονται τα έσοδα ενώ μειώνονται οι φόροι. Πολλοί θα θέλανε να φυτρώνουν λεφτά, να τυπώνουν λεφτά και να τα δίνουν πίσω στον κόσμο. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει χωρίς να αυξάνει φόρους, να δημιουργεί τις συνθήκες, να έχει παραπάνω έσοδα για να πάρει πίσω η κοινωνία όσα στερήθηκε», ανέφερε.

Για το ψηφιακό μητρώο των ραδιοφώνων είπε ότι είναι μια κομβική διαδικασία που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα σε αυτό το διάστημα. «Ο στόχος είναι να εισηγηθώ με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το 4ο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του τοπίου των ραδιοφωνικών σταθμών. Υπάρχει η δυνατότητα συνδρομής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και των δύο υπουργείων. Αυτή είναι η προθεσμία. Στόχος δεν είναι ο αποκλεισμός αλλά ο σεβασμός στην περιουσία των ανθρώπων αυτών. Κερδισμένος θα είναι ο ιδιοκτήτης και οι εργαζόμενοι», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το ΚΥΣΕΑ και αν συζητήθηκε και το νομοσχέδιο που συζητείται στην Άγκυρα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο για το ΚΥΣΕΑ πέραν της ανακοίνωσης. «Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε διαρροές. Και εντός της τουρκικής ηγεσίας διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις. Σίγουρα παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επαναλαμβάνω ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς με μέτρα τα οποία σύμφωνα με το διεθνές επίπεδο θα πρέπει να ληφθούν μόνο σε πολυμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες», συμπλήρωσε.

Για το κόστος στέγης και καυσίμων, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε η κατάσταση για τη στεγαστική κρίση είναι βελτιωμένη σε σχέση με αυτή που είχαμε, αλλά φαίνεται περισσότερο. «Ναι υπάρχει τεράστιο ζήτημα στη χώρα μας για τους ενοικιαστές. Το πρόβλημα αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις ούτε με μαγικές συνταγές , ούτε με δανεικά από επόμενες γενιές. Ενισχύεις το διαθέσιμο εισόδημα, μειώσαμε τους φόρους μέχρι και το μηδέν για τη νέα γενιά έως 25 ετών, μειώσαμε τους φόρους παραπάνω για τις οικογένειες και παράλληλα έχουμε πάρει μέτρα όπως η επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους υπαλλήλους, ένα ενοίκιο για το 80% των ενοικιαστών, φοροαπαλλαγές, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2, προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Για τα καύσιμα δεν διαφωνώ ότι υπάρχει και εκεί ζήτημα. Και εκεί έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, στήριξη και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη, μεγαλύτερη από ό,τι αν είχε μειωθεί ο φόρος στο κατώτερο που επιτρέπει η Ευρώπη. Η αύξηση των εισοδημάτων οριζόντια είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο επίμονο φαινόμενο», τόνισε.

Για τις σχολικές εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων και τις επιθέσεις από την πλευρά των Τούρκων, απάντησε πως «οι φίλοι είναι φίλοι όταν λένε την αλήθεια μεταξύ τους» και πως «η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συνιστά ένα έγκλημα». «Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Στο όνομα μιας καλής γειτονίας που την επιδιώκουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Η Ελλάδα αναγνώρισε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού με νόμο το 1994, καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης. Ο εν λόγω νόμος υιοθετήθηκε από όλες τις πλευρές. Η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η αποτροπή επανάληψης, είναι χρέος όλων μας», υπογράμμισε.

Για το πόρισμα για το ουκρανικό drone, δήλωσε πως εκκρεμή η έκδοση του πορίσματος, ότι υπήρξε άτυπη επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών και « όταν εκδοθεί το πόρισμα τότε θα προβούμε στα ανάλογα διαβήματα».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα έγινε για την ενεργοποίηση της κοινωνικής αντιπαροχής, με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το πλαίσιο για την κατασκευή κατοικιών, την ανακαίνιση ή επισκευή υφιστάμενων ακινήτων και, όπου απαιτείται, τη διαχείριση κοινωνικών κατοικιών μέσω της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων.

Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί ένα νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με στόχο, τόσο την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, όσο και τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.

Μέσα από τη συνεργασία του Δημοσίου με ιδιώτες αναδόχους αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα για την ανέγερση κατοικιών, ενώ τουλάχιστον το 30% αυτών θα διατίθεται για κοινωνική χρήση.

Δημόσια περιουσία που παρέμενε ανενεργή μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί με κανόνες, διαφάνεια, σαφή κοινωνικό προσανατολισμό και ποιοτικές προδιαγραφές, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, η τήρηση περιβαλλοντικών κριτηρίων, η ενεργειακή αυτονομία, η πυρασφάλεια και η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Σταδιακά, διαμορφώνεται ένας νέος θεσμός κοινωνικής κατοικίας, που αυξάνει την προσφορά στέγης, δίνοντας προτεραιότητα σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ, η οποία καθιστά την Ελλάδα ικανή να παράγει γάλλιο σε ποσότητες που μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Το γάλλιο είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη με εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής, όπως οι ημιαγωγοί, τα αμυντικά συστήματα, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Μάλιστα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας την κάλυψη σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Συνολικά, η επένδυση θα λάβει ενίσχυση ύψους 118 εκατ. ευρώ μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων.

Σε εθνικό επίπεδο η επένδυση ενδυναμώνει τη βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, συνιστά μια εμβληματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θωράκιση της Ευρώπης.

Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα Εθνική Πύλη Δεδομένων.

Μετά τον εκσυγχρονισμό της, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, αλλά για πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες εφαρμογές, έρευνα, καινοτομία και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοσίου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί, επίσης, ως κόμβος πολιτικής και βασική υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η διαθεσιμότητα ποιοτικών και δομημένων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Εθνική Πύλη Δεδομένων αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας, αποτελεί το πλέον σύγχρονο εργαλείο καθημερινής χρήσης για την ψηφιακή οικονομία και συνιστά παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης του ΑΕΠ, της απασχόλησης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να συνεργαστούμε με κάθε φορέα και οργανισμό, ώστε να ανοίξει με ασφάλεια και σωστό τρόπο τα δεδομένα του» υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η τάση φυγής των Ελλήνων τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει εξελιχθεί, πλέον, σε τάση επιστροφής στην πατρίδα μας.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα 2010 - 2024 έφυγαν από τη χώρα μας 773.296 Έλληνες, ενώ έχουν επιστρέψει 473.044.

Το 2024, μάλιστα, αποτελεί χρονιά-ρεκόρ για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων, καθώς ξεπέρασαν -για πρώτη φορά- τους 50.000, ενώ ιστορικά κινούνταν στα επίπεδα των 25.000-30.000 ετησίως. Και ενώ, αντίστοιχα κατά τη δεκαετία της κρίσης οι Έλληνες που έφευγαν από τη χώρα μας προσέγγιζαν ή και ξεπερνούσαν μεσοσταθμικά τους 60.000 ετησίως, το 2024 μειώθηκαν στους 32.141, δηλαδή σχεδόν κατά 50%.

Σε γενικές γραμμές, από το 2022 και μετά οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών σημειώνουν μια σταθερή και αξιοσημείωτη άνοδο που ξεπερνάει πλέον αριθμητικά την αντίστροφη φυγή Ελλήνων προς το εξωτερικό.

Αναγνωρίζουμε πως οι προκλήσεις παραμένουν. Αναγνωρίζουμε, όμως, και ότι αυτή η μετάβαση από το brain drain στο brain gain δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς επιτυχημένων πολιτικών που εφαρμόζουμε, όπως:

η μείωση ή κατάργηση 83 φόρων και εισφορών, που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας,

η μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και η δημιουργία περισσότερων από 600.000 νέων θέσεων εργασίας,

οι έξι διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, κ.ά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες, ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση και δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους Έλληνες να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν στην πατρίδα μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ