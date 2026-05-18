Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Study Tour του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών στις εγκαταστάσεις της SKAG

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 το Study Tour που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) σε συνεργασία με τη SKAG, με θέμα: «Το ταξίδι του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της SKAG», στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής.

Στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι οργανισμών, Μέλη του ΕΙΕΠ, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη στρατηγική εξέλιξη της SKAG, μιας ελληνικής εταιρείας με ιστορία από το 1956, η οποία μετασχηματίζεται δυναμικά από μία παραδοσιακή βιομηχανία χαρτικών σε έναν σύγχρονο οργανισμό καινοτομίας, τεχνολογίας και ολοκληρωμένων λύσεων.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Θοδωρής Σκαγιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SKAG, ο οποίος παρουσίασε το όραμα, τη φιλοσοφία και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν οι βασικοί πυλώνες της νέας εποχής της SKAG, με επίκεντρο την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και την αξιοποίηση real-time δεδομένων, την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας και forecasting, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη μέσω omnichannel υπηρεσιών, καθώς και την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αυτοματισμών στις λειτουργίες της εταιρείας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα επιχειρηματική μονάδα SKAG PRINT, η οποία προσφέρει προηγμένες λύσεις ψηφιακής εκτύπωσης, customization και προσωποποιημένης παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση των νέων τεχνολογιών και μηχανημάτων της SKAG, καθώς και τα ζωντανά παραδείγματα εφαρμογών που αναδεικνύουν πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για τον πελάτη μέσα από ταχύτητα, ευελιξία και ολοκληρωμένες λύσεις.

Ο κ. Θοδωρής Σκαγιάς δήλωσε:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί απλώς μία τεχνολογική αναβάθμιση. Είναι μια συνολική αλλαγή κουλτούρας, στρατηγικής και τρόπου σκέψης. Στη SKAG επενδύουμε διαρκώς στην καινοτομία, με στόχο να δημιουργούμε λύσεις που προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας και ταυτόχρονα να διαμορφώνουμε ένα βιώσιμο και εξωστρεφές μέλλον για την ελληνική βιομηχανία.»

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και γνώρισαν από κοντά την παραγωγική διαδικασία, τις ψηφιακές δυνατότητες και τις σύγχρονες εφαρμογές που υλοποιεί η SKAG.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα και networking μεταξύ των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ανταλλαγής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εμπειρία πελάτη.

