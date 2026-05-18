Έναρξη της Ψηφιακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας

Η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας υπηρετώντας το Τρίπτυχο «Πρόληψη, Προετοιμασία-Ετοιμότητα, Ανθεκτικότητα», που αποτελεί και τον πυλώνα των δράσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρουσιάζει την Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (ΕΜΔΚΑΚ) και Πληθυσμού, του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021 - 2027», την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το ΠΔΕ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην οργάνωση των δράσεων εκπαίδευσης στις παρακάτω ομάδες στόχους:

Ανθρώπινου δυναμικού του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και Προσωπικού Υποστήριξης Επιχειρήσεων Εθνικού Μηχανισμού

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Ανθρώπινου δυναμικού των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εθελοντών των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας .

Ομάδων πολιτών σε όλο το φάσμα του κύκλου καταστροφών και κινδύνων.

Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω των οποίων επιδιώκεται:

Η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών.

Η εξοικείωση των στελεχών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών μεθόδων.

Η ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Η εκπαίδευση / εξοικείωση των πολιτών όλων των ηλικιών σε θέματα προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα καλύπτουν τις παρακάτω εκπαιδευτικές ανάγκες:

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών

Νομοθεσία

Γενικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών

Δασικές Πυρκαγιές

Εκπαίδευση ομάδων δασοπροστασίας

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Βασικές γνώσεις αυτοπροστασίας και κατάσβεσης πυρκαγιών

Εκπαίδευση στις Βασικές αρχές κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών - Διαδικασίες εκκένωσης

Αστικές Πυρκαγιές

Εκπαίδευση στις βασικές αρχές κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών

Συμπεριφορά πυρκαγιάς σε οικοδομικό περιβάλλον

Έρευνα και Διάσωση

Απεγκλωβισμοί σε καταρρεύσεις κτιρίων

Ορεινές διασώσεις και σπήλαιο διασώσεις

Διάσωση σε υγρό στοιχείο

Πρώτες Βοήθειες

Βασικές αρχές υποστήριξης της ζωής σε ενήλικες και παιδιά

Ειδικά θέματα: Τραυματισμοί, εγκαύματα, δηλητηριάσεις

Δράσεις Μέριμνας

Παροχή προσωρινής στέγασης και σίτισης πληθυσμού

Ψυχολογική στήριξη πληγέντων, συγγενών θυμάτων και πρώτων ανταποκριτών

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Βασικές αρχές διαχείρισης της πληροφορίας

Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου

Διαχείριση της διασποράς πανικού

Κλιματική Κρίση, Περιβάλλον, Πολιτισμός και Τεχνολογία

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα ζωής

Βιώσιμη κινητικότητα

Προστασία μνημείων πολιτισμού από την κλιματική κρίση

Τεχνολογίες για την κλιματική κρίση

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται τμηματικά με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα παραδίδονται, μέχρι το τέλος του 2027, που θα κατανέμονται ανά ομάδα στόχο ως εξής:

Προσωπικό ΕΣΚΕΔΙΚ-ΕΜΔΚΑΚ: 19 εκπαιδευτικά προγράμματα

Στελέχη ΟΤΑ Α’ & Β’: 18 εκπαιδευτικά προγράμματα

Εθελοντές/τριες των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.): 22 εκπαιδευτικά προγράμματα

Πολίτες: 22 εκπαιδευτικά προγράμματα που κατανέμονται ανάλογα με την ηλικία και τις ειδικές ανάγκες της ομάδας στόχου ως εξής:

Ενήλικες 14,

Παιδιά 8

ΑμεA1

Η Ψηφιακή πύλη της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας είναι: https://edu.civilprotection.gov.gr/ και είναι ήδη προσβάσιμη από όλες τις κατηγορίες εκπαιδευομένων.