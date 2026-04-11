Πασχαλινό τραπέζι 2026: Πόσα ευρώ κοστίζει η κρίση στη Μέση Ανατολή;

Η κρίση στο Ορμούζ είναι ταυτόχρονα ενεργειακή, γεωργική και επισιτιστική. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι πανικός, αλλά πολιτική ετοιμότητα.

Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα 2026 και η ελληνική οικογένεια ετοιμάζεται, όπως κάθε χρόνο, για το πιο παραδοσιακό, ίσως, τραπέζι της. Το αρνί στη σούβλα, το κοκορέτσι, τα τσουρέκια, τα κόκκινα αυγά…. η παράδοση παραμένει αναλλοίωτη, οι τιμές, όμως, όχι.

Φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΚΑ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας), το συνολικό κόστος του πασχαλινού τραπεζιού για 6 έως 8 άτομα διαμορφώνεται στα 412 ευρώ, αυξημένο 14 έως 20% σε σχέση με τα 362 ευρώ του 2025. Για τραπέζι 10 ατόμων, ο λογαριασμός πλησιάζει τα 580 ευρώ. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την αύξηση; Η απάντηση βρίσκεται, εν μέρει, σε ένα στενό πέρασμα νερού 60 χιλιομέτρων στον Περσικό Κόλπο.

Στις 4 Μαρτίου 2026, μετά τις συντονισμένες αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διεθνή ναυτιλία. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο και σφοδρό: μέσα σε λίγες ημέρες, το η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα πάνω από 60 ευρώ ανά MWh στα μέσα Μαρτίου.

Η σημασία του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τις διαστάσεις του: από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και το 20% του παγκόσμιου LNG. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας χαρακτήρισε την κρίση «τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου».

Μέχρι τις 9 Απριλίου, αναλυτές της BCA Research εκτίμησαν ότι η κρίση έχει αφαιρέσει από τις αγορές 4,5 έως 5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5% της παγκόσμιας προσφοράς, και αναμένεται να διπλασιαστεί αν η κρίση παραταθεί. Η βραχύβια εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν της 8ης Απριλίου έφερε πρόσκαιρη ανάσα, στα 94 δολάρια το βαρέλι, αλλά, ήδη την επόμενη μέρα, νέα ιρανικά χτυπήματα στον αραβο-σαουδαραβικό αγωγό East-West έστειλαν εκ νέου τις τιμές πάνω.

Όταν μια εκεχειρία 24 ωρών μεταφράζεται σε διακύμανση 15% στην τιμή πετρελαίου, η τρωτότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται ορατή ακόμα και στο μανάβικο της γειτονιάς…

Από τον Κόλπο στο… πιάτο

Η σύνδεση μεταξύ κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και τιμών στο πασχαλινό τραπέζι δεν είναι άμεση και σε ευθεία γραμμή, αλλά διαδοχική και για αυτό ακριβώς είναι και σχετικά δυσδιάκριτη για τον καταναλωτή. Η αλυσίδα της «κρίσης» λειτουργεί ως εξής:

Αύξηση ενεργειακού κόστους → Ακριβότερα καύσιμα για τη μεταφορά εισροών (ζωοτροφές, εφόδια) προς τους κτηνοτρόφους.

Αύξηση τιμών φυσικού αερίου → Ακριβότερη παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων → Υψηλότερο κόστος στα σιτηρά και τις ζωοτροφές (σόγια, καλαμπόκι).

Υψηλότερο κόστος ζωοτροφών → Ακριβότερη εκτροφή αρνιού/κατσικιού → Υψηλότερη τιμή χονδρικής, προφανώς και λιανικής

Ακριβότερα καύσιμα → Υψηλότερο κόστος ψύξης, μεταφοράς, παστερίωσης → Ακριβότερα γαλακτοκομικά, αυγά, αλλαντικά, κρέας, κλπ

Από αναλυτές εκτιμάται ότι η ενεργειακή διαταραχή του Ορμούζ θα προσθέσει περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό τροφίμων στις δυτικές οικονομίες. Τις μέρες αυτές, ένα αρνί των 10 κιλών στην αθηναϊκή λιανική αγορά κοστίζει φέτος περίπου 160 ευρώ, ίσως και περισσότερο, έναντι 130 ευρώ το Πάσχα του 2024. Αύξηση 23% σε δύο χρόνια.

Το αποτέλεσμα όπως είναι φυσικό θα είναι η μείωση στις πωλήσεις αμνοεριφίων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο όγκος πωλήσεων πασχαλινού αρνιού εμφανίζεται μειωμένος περισσότερο από 15% σε σχέση με πέρυσι μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη. Ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν μισό αρνί, κομμάτια για τον φούρνο ή εναλλακτικά πιο οικονομικά κρέατα.

Πέρα από τις γεωπολιτικές πιέσεις, υπάρχει και μια δομική μεταβολή που επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας: για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα εμφανίζει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στο αιγοπρόβειο κρέας, δηλαδή, εισάγει περισσότερα αρνιά απ' όσα παράγει. Η κτηνοτροφία μεγάλων ζώων στη χώρα παρακμάζει σταδιακά λόγω υψηλού κόστους εισροών, έλλειψης διαδοχής στις εκμεταλλεύσεις και ανεπαρκών κινήτρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επιδεινώνει αυτήν την ήδη επισφαλή κατάσταση, καθώς αυξάνει το λειτουργικό κόστος για τον έλληνα κτηνοτρόφο χωρίς να του παρέχει αντίστοιχη τιμολογιακή ευελιξία. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως όλη αυτή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έχει καθυστερήσει αρκετά πληρωμές που σε άλλες εποχές είχαν ήδη ολοκληρωθεί, με ότι μπορεί αυτό να σημαίνει για τη ρευστότητα των κτηνοτρόφων μας.

Ενώ ο καταναλωτής βλέπει σήμερα τις τιμές στο κρεοπωλείο, η πιο σοβαρή γεωργοοικονομική πίεση μπορεί να εκδηλωθεί στον επόμενο γεωργικό κύκλο. Από το Ορμούζ διακινείται σε κανονικές συνθήκες το 30% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου λιπασμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί λιπασμάτων του Κόλπου έχουν ήδη ανακοινώσει μετρίαση στις εξαγωγές τους.

Η τιμή της ουρίας, του πιο διαδεδομένου αζωτούχου λιπάσματος έχει εκτιναχθεί από τα 460-480 δολάρια ανά τόνο (τέλη Φεβρουαρίου) σε πάνω από 650 δολάρια, με ορισμένες αγορές να καταγράφουν τιμές άνω των 800 δολαρίων, άνοδος 30 έως 40% σε λιγότερο από έξι εβδομάδες! Παράλληλα, η Κίνα έχει αναστείλει τις εξαγωγές φωσφορικών λιπασμάτων, κλείνοντας μια εναλλακτική πηγή εφοδιασμού.

Η σύμπτωση των δύο κρίσεων Ορμούζ και κινεζικές εξαγωγικές περιορισμοί δημιουργεί, σύμφωνα με αναλυτές, έναν «διπλό κλοιό» στην παγκόσμια αγορά λιπασμάτων. Για τον Έλληνα αγρότη, αυτό μεταφράζεται σε αβεβαιότητα για το κόστος εαρινής και θερινής καλλιέργειας. Εάν η κρίση παραταθεί, οι ελληνικές εξαγωγικές καλλιέργειες όπως είναι το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, οι ελιές, θα δουν το κόστος παραγωγής τους να ανεβαίνει με αναπόφευκτη μεταφορά μέρους αυτού στις τιμές των τελικών προϊόντων είτε στην χονδρική, είτε στη λιανική.

Η κρίση στο Ορμούζ είναι ταυτόχρονα ενεργειακή, γεωργική και επισιτιστική. Το πασχαλινό τραπέζι 2026 είναι ίσως ο δείκτης ενός μακρύτερου κύματος πληθωρισμού που ζυμώνεται σε τρεις αγορές ταυτόχρονα: πετρέλαιο, λιπάσματα, τρόφιμα. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι πανικός, αλλά πολιτική ετοιμότητα: στρατηγικές εθνικές με αποθέματα πρώτων υλών, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών, κινητοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για τη σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος.