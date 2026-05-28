Y/KNOT Invest: Νέα τριετής συμφωνία με Paritzo για μίσθωση γραφείων στην Κηφισιά

Συμφωνία επαγγελματικής μίσθωσης με την εταιρεία Paritzo Εμπορική, Τουριστική και Κατασκευαστική Α.Ε. έκλεισε η Y/KNOT Invest A.E., μετά τη σχετική ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Συμφωνία επαγγελματικής μίσθωσης με την εταιρεία Paritzo Εμπορική, Τουριστική και Κατασκευαστική Α.Ε. έκλεισε η Y/KNOT Invest A.E., μετά τη σχετική ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η συμφωνία αφορά τη μίσθωση γραφειακών χώρων συνολικής επιφάνειας 370 τ.μ. και οκτώ θέσεων στάθμευσης σε ακίνητο στην Κηφισιά, με τριετή διάρκεια και σταθερό μηνιαίο μίσθωμα 7.880 ευρώ πλέον τελών. Ως συνδεδεμένο μέρος θεωρείται η εκμισθώτρια εταιρεία, καθώς ο πρόεδρός της, Παναγιώτης Τζώρτζης, συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Y/KNOT Invest.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 101 §2 ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και το άρθρο 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η «Y/KNOT Invest A.E.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 28.5.2026, αφού έλαβε υπόψη (i) σχετική εισήγηση της Διοίκησης, (ii) σχέδιο του προτεινόμενου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης και (iii) την από 26.5.2026 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Ε. Αντωνιάδη, ΑΜ ΣΟΕΛ 39861, της KRESTON GREECE Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ: 156, αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του ν. 4548/2018, άδεια για τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας ως Μισθώτριας και του συνδεδεμένου μέρους «PARITZO ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκμισθώτριας, και ειδικότερα την επαγγελματική μίσθωση χώρων κύριας χρήσης (γραφείου) συνολικής επιφάνειας 370 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων 170 τ.μ. στον πρώτο όροφο και 200 τ.μ. στο υπόγειο καθώς, καθώς και οκτώ θέσεων στάθμευσης, διώροφου κτιρίου που αποτελείται από ισόγειο και ένα (1) όροφο πάνω από το ισόγειο, κείμενου στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Πλατάνων αρ. 14, υπό τους εξής κύριους όρους: Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (€7.880) πλέον Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής 3,6% και θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση μεταβολής της μισθωμένης επιφάνειας ή/και του αριθμού των θέσεων στάθμευσης, το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά, με βάση: (α) το ποσό των είκοσι ευρώ (€20,00) ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως για χώρους κύριας χρήσης, και (β) το ποσό των εξήντα ευρώ (€60,00) μηνιαίως για κάθε

θέση στάθμευσης. Η σχετική μεταβολή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, στην οποία θα προσδιορίζονται η νέα μισθωμένη επιφάνεια ή/και ο αριθμός θέσεων στάθμευσης, το συνολικό αναπροσαρμοσμένο μηνιαίο μίσθωμα και ο χρόνος έναρξης ισχύος της μεταβολής. Το Μίσθιο θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο ως έδρα και γραφεία της,

απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε μεταβολής της άνω χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εκμισθώτριας.

Η προτεινόμενη ως άνω Εκμισθώτρια αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς ο κ. Παναγιώτης Τζώρτζης, Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.