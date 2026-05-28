Η ΕΕ επιβεβαιώνει τις κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών

Η επιβεβαίωση αυτή ανακοινώνεται μετά την πολιτική συμφωνία των 27 κατά τη σύνοδο των υπουργών τους των Εξωτερικών τον Μάιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε σήμερα ότι υιοθέτησε κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων, ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Τέσσερις οντότητες και τρία πρόσωπα υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω της «σοβαρής και συστηματικής κατάχρησης» κατά των Παλαιστινίων αυτών, ανακοίνωσε το Συμβούλιο της ΕΕ, που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη.

Η επιβεβαίωση αυτή ανακοινώνεται μετά την πολιτική συμφωνία των 27 κατά τη σύνοδο των υπουργών τους των Εξωτερικών τον Μάιο. Η οργάνωση Nachala και η διευθύντριά της Ντανιέλα Βάις υπόκεινται σε κυρώσεις γιατί ενθάρρυναν και διευκόλυναν πράξεις βίας, που οδήγησαν στον «αναγκαστικό εκτοπισμό» Παλαιστινίων. Η ισραηλινή ΜΚΟ Regavim και ο διευθυντής της Μέιρ Ντόιτς επίσης υπόκεινται στις κυρώσεις καθώς άσκησαν πίεση για την «κατεδάφιση» παλαιστινιακών ακινήτων στη Δυτική Όχθη.

Οι άλλες οργανώσεις και τα πρόσωπα που αποτελούν στόχο των κυρώσεων της ΕΕ είναι η ΜΚΟ Hashomer Yosh και ο διευθυντής της Αβισάι Σουίσα όπως και η ένωση Amana. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αντιδράσει από την 11η Μαΐου, καταγγέλλοντας την «ηθική χρεοκοπία» της ΕΕ. «Ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κάνουν τη 'βρώμικη δουλειά της Ευρώπης' πολεμώντας για τον πολιτισμό κατά των φανατικών τζιχαντιστών στο Ιράν και αλλού, η ΕΕ αποκάλυψε την ηθική χρεοκοπία της κάνοντας έναν εσφαλμένο παραλληλισμό μεταξύ των Ισραηλινών πολιτών και των τρομοκρατών της Χαμάς», δήλωσε.

Τα μέτρα αυτά, που προβλέπουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, είχαν μπλοκαριστεί εδώ και μήνες με βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο η νίκη στη χώρα αυτή του Πέτερ Μαγιάρ στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου επέτρεψε να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, πριν από αυτήν την επίσημη υιοθέτηση.

Στόχος της ΕΕ είναι να στείλει ένα σαφές μήνυμα κατά της αυξανόμενης βίας που ασκούν οι έποικοι. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το Συμβούλιο δηλώνει ότι θα διευρύνει επίσης το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Χαμάς και της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ ώστε να καλύπτει και τα μέλη του πολιτικού γραφείου (Politburo) της Χαμάς που προωθούν, υπερασπίζονται ή δικαιολογούν πράξεις βίας.

Παλαιστινιακό έδαφος που μαστίζεται από καθημερινή βία, η Δυτική Όχθη είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ από το 1967. Η βία ξέσπασε εκεί στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος άρχισε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, τουλάχιστον 1.073 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλοί μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ