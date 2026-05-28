ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν οι 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη - Σέρρες

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, η οποία έγινε δεκτή από την Εισαγγελία. Σύμφωνα με το reader.gr, οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 09.00 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι, η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση
  • Απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ
  • Συνέργεια στην απάτη
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται «μαμούθ», καθώς περιλαμβάνει συνολικά 317 άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο ή συμμετοχή στη δράση της οργάνωσης.

