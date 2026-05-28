Χωρίς Μετρό η Θεσσαλονίκη για 3 εβδομάδες - Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες

Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά.

Προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό.

Η γραμμή Μ1:

Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου). Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά. Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές: