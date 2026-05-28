Ο τουρισμός στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Ο τουρισμός αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία συζήτησης, στο πλαίσιο της έγκρισης των συμπερασμάτων υπό την κυπριακή Προεδρία.

Η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στις επιπτώσεις που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στον τουρισμό και την οικονομία, βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, το οποίο διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο τουρισμός αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία συζήτησης, στο πλαίσιο της έγκρισης των συμπερασμάτων υπό την κυπριακή Προεδρία για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Συμβούλιο, ανταλλάχθηκαν απόψεις για καλές πρακτικές αντιμετώπισης της γεωπολιτικής κρίσης, ενώ από πλευράς υπουργείου Τουρισμού αναφέρθηκε το παράδειγμα της ενεργοποίησης ψηφιακού μηχανισμού παρακολούθησης της τουριστικής αγοράς, σε πραγματικό χρόνο, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό διεθνώς, αντιμετωπίζοντας με ψυχραιμία, ωριμότητα και υπευθυνότητα, διαδοχικές κρίσεις και προκλήσεις. Μετά από μια χρονιά-ρεκόρ σε επίπεδο τουριστικών εσόδων και αφίξεων, είναι θετική η πορεία του τουρισμού και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η μέχρι στιγμής εικόνα της αγοράς δείχνει ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, ακόμη και μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπογραμμίστηκε επίσης, ότι σε ένα αβέβαιο και σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτείται εγρήγορση και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ώστε να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τον τουρισμό. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τουρισμού και την ανάδειξή του σε οριζόντια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ενόψει της επικείμενης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, οι πιέσεις στους τουριστικούς προορισμούς και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης ενισχύουν την ανάγκη για θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενιαίας χρηματοδοτικής γραμμής, αποκλειστικά για τον τουρισμό. Η θέση αυτή υποστηρίχθηκε και στο δείπνο εργασίας που παρέθεσε ο ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, προς τους εκπροσώπους των κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.