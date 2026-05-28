Πτώση στις ευρωαγορές - Ράλι για τις μετοχές άμυνας

Απώλειες κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, παρά το γεγονός πως ΗΠΑ και Ιράν κατά το Axios συμφώνησαν σε ένα 60ήμερο προσχέδιο συμφωνίας, προκειμένου να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα την τελική του έγκριση, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή από την περιοχή που συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες.
Ο Stoxx 600 έχασε 0,49% στις 625,11 μονάδες και ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,27% στις 6,054- μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη διολίσθησε 0,34% στις 25.092 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε πτώση 0,75% στις 10.425 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,23% στις 8.188 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,50% στις 49.825 μονάδες ενώ ο IBEX 35 «κοκκίνισε» 0,44% στις 18.299 μονάδες.
Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας έκαναν ράλι, αφού το κοινοβούλιο της Ουκρανίας επικύρωσε το δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Aerospace and Defense κέρδισε 1,1%, με τη μετοχή της Saab σε άλμα 5%. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αρμάτων μάχης Renk πρόσθεσε 4,1%, ενώ η γαλλική Exail Technologies και η γερμανική Rheinmetall απώλεσαν 9,6% και 3,1% αντίστοιχα.
Ο τίτλος της ισπανικής eDreams κατέγραψε πτώση 10%, αφού το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο ανακοίνωσε κέρδη 52,2 εκατ. ευρώ για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο που δεν ανταποκρίθηκε στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο πολωνικός ενεργειακός γίγαντας Orlen ανακοίνωσε αύξηση 22,8% στα προσαρμοσμένα βασικά κέρδη του πρώτου τριμήνου, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών, όμως η μετοχή του απώλεσε 0,23%.