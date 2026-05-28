Διαγράφει τα κέρδη του το πετρέλαιο μετά το διαφαινόμενο deal ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο για το Στενό του Ορμούζ από τότε που συμφώνησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον Απρίλιο.

Αποκαθηλώνεται από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του το πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα του Axios ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας. Οι συνομιλητές «κλείδωσαν» 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απομένει η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για το deal.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύονται ,075% στα 95 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate κερδίζουν 1,29 δολάρια στα 89,97 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επεσήμαναν ότι στόχευσαν μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ, χωρίς να αποκαλύψουν την τοποθεσία. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υπογράμμισε στη συνέχεια ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία. Η επίθεση σημειώθηκε μετά την έναρξη νέων επιθέσεων από αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν εναντίον βάσης που «απειλεί τα αμερικανικά στρατεύματα και την εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 10% από τις 18 Μαΐου, όταν ο Τραμπ ακύρωσε ένα επικείμενο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν για να δώσει περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο, ενώ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ προτιμά τη διπλωματία και θα δώσει στις συνομιλίες με το Ιράν «κάθε ευκαιρία να πετύχουν».