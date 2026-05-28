Rebound από το χαμηλό δύο μηνών για τον χρυσό

Ανέκαμψε από τα χαμηλά διμήνου ο χρυσός με αντίδραση πάνω από 1% καθώς οι τιμές του πετρελαίου και το δολάριο υποχώρησαν μετά την είδηση ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία παράτασης της εκεχειρίας, όπως ανέφερε το Axios και επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 1,1% στα 4.504,07 δολάρια ανά ουγγιά, αφού διολίσθησε σε χαμηλό από τα τέλη Μαρτίου. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 1,1% στα 4.532,40 δολάρια.
Το ασήμι στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,3% στα 75,60 δολάρια, η πλατίνα εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις στα 1.918,95 δολάρια και το παλλάδιο απώλεσε 1,4% στα 1.371,52 δολάρια. Οι ΗΠΑ και το Ιράν φέρονται κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης για παράταση της εκεχειρίας 60 ημερών, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει ακόμη να εγκρίνει.
Εν τω μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε 3,8% στο δωδεκάμηνο έως τον Απρίλιο και παρουσίασε άνοδο 0,4% σε μηνιαία βάση, μετά από +0,7% τον Μάρτιο. «Τα στοιχεία του PCE υποδηλώνουν ότι η Fed μπορεί να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αντί να επιδιώξει περαιτέρω σύσφιξη» εκτίμησεο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.