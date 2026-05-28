Rebound από το χαμηλό δύο μηνών για τον χρυσό

Ανέκαμψε από τα χαμηλά διμήνου ο χρυσός με αντίδραση πάνω από 1% καθώς οι τιμές του πετρελαίου και το δολάριο υποχώρησαν μετά την είδηση ​​ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία παράτασης της εκεχειρίας, όπως ανέφερε το Axios και επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 1,1% στα 4.504,07 δολάρια ανά ουγγιά, αφού διολίσθησε σε χαμηλό από τα τέλη Μαρτίου. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 1,1% στα 4.532,40 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,3% στα 75,60 δολάρια, η πλατίνα εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις στα 1.918,95 δολάρια και το παλλάδιο απώλεσε 1,4% στα 1.371,52 δολάρια. Οι ΗΠΑ και το Ιράν φέρονται κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης για παράταση της εκεχειρίας 60 ημερών, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει ακόμη να εγκρίνει.

Εν τω μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε 3,8% στο δωδεκάμηνο έως τον Απρίλιο και παρουσίασε άνοδο 0,4% σε μηνιαία βάση, μετά από +0,7% τον Μάρτιο. «Τα στοιχεία του PCE υποδηλώνουν ότι η Fed μπορεί να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αντί να επιδιώξει περαιτέρω σύσφιξη» εκτίμησεο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.