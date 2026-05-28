«Στον αέρα» διαγωνισμός μισού δισ. ευρώ για νέες ταυτότητες και διαβατήρια

Διαγωνισμός αξίας μισού δισ. ευρώ για το νέο έργο των ταυτοτήτων για τη σύμβαση προμήθειας του συστήματος έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, διαβατηρίων και άλλων εντύπων ασφαλείας, που είχε ακυρωθεί το 2022, είναι «στον αέρα» από χτες από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ - Υπερταμείο) που λειτουργεί για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Χτες δημοσιεύθηκε (στο ΚΗΔΜΗΣ) η σχετική διακήρυξη Α΄ Φάσης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την «Προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), για την εκτύπωση - προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών - Κάρτας Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε 499.000.641 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (και δικαίωμα προαίρεσης έως 16.403.315,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με ημερομηνία διενέργειας τις 25 Ιουνίου 2026. Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους. Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και συγκεκριμένα το Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών).

Όπως αναφέρεται, το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση σειράς ταξιδιωτικών εγγράφων και λοιπών προσωποποιημένων εντύπων που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, και ειδικότερα από την Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας.

Μέσω της υλοποίησης του έργου, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλαστογράφησης ή υποκλοπής των προσωπικών δεδομένων.

Ποιο είναι το έργο

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου, οφείλει να σχεδιάσει, αναπτύξει και παραδώσει μία ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει πλήρως τον κύκλο παραγωγής των εγγράφων ασφαλείας με τρόπο που να διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, περιλαμβάνοντας:

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τον πολίτη

αυτοματοποιημένη συλλογή και διαχείριση δικαιολογητικών

διασύνδεση με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα

ασφαλή προσωποποίηση και παραγωγή των εγγράφων

καθώς και παράδοσή τους στους δικαιούχους

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο και τις εργατοώρες τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τον πολίτη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας έκδοσης των εν λόγω εγγράφων. Συνολικά το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει επιτυχώς όλο τον κύκλο παραγωγής - έκδοσης (συλλογή δικαιολογητικών και βιομετρικών στοιχείων, διαχείριση αιτήσεων και δεδομένων, προσωποποίηση εγγράφων ασφαλείας, ποιοτικό έλεγχο προσωποποιημένων εγγράφων) εντύπων ασφάλειας.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης πολιτών συμμορφούμενο με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και συμβατό με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (eIDAS 2.0) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη Ψηφιακή Ταυτότητα (European Digital Identity Regulation), το οποίο θα προσφέρει ένα προηγμένο σύνολο υπηρεσιών αυθεντικοποίησης.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης πολιτών (Citizen Ιdentity Hub) και η υποδομή παροχής εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στους Έλληνες Πολίτες.

Η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ως εύλογη προθεσμία παράδοσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας, των συναφών υπηρεσιών υλοποίησης αυτού, καθώς και της ψηφιακής ταυτότητας και των υπηρεσιών αυθεντικοποίησης, το χρονικό διάστημα των 18 μηνών. Στο πλαίσιο του Κυρίως Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει και να παραδώσειτα ακόλουθα:

Μελέτη Εφαρμογής Παράδοση Εξοπλισμού Έργου και έτοιμου Λογισμικού Υπηρεσίες υλοποίησης περιβάλλοντος ανάπτυξης - επιχειρησιακής λειτουργίας και ανάπτυξης, Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης Δοκιμαστική μετάπτωση και περίοδος Δοκιμών Αποδοχής Εκπαίδευση Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας.

Τα ανωτέρω δεν παραλαμβάνονται τμηματικά εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς το Κυρίως Έργο θα παραληφθεί οριστικά ποιοτικά και ποσοτικά ως σύνολο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί οριστικά με την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά την Β Φάση του Διαγωνισμού.

Η περίοδος λειτουργίας

Μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή του Κυρίως Έργου εκκινεί η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης διάρκειας δέκα (10) ετών, κατά την οποία ο ανάδοχος θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: - Λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, On site support, Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών (φάκελοι, barcode ετικέτες, χαρτοκιβώτια), Προμήθεια και Προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας.

Ειδικότερα:

Περίοδος Α (3 έτη): Κατά τα τρία (3) πρώτα έτη από την οριστική παραλαβή του Κυρίως Έργου η αναθέτουσα αρχή θα προμηθευθεί 6.420.000 έντυπα ασφαλείας τύπου ID1 και 1.050.000 έντυπα ασφαλείας τύπου ID3. Περίοδος Β (7 έτη): Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων επτά (7) ετών της συμβατικής διάρκειας, η αναθέτουσα αρχή θα προμηθευθεί έως 32.580.000 έντυπα ασφαλείας τύπου ID1 και έως 7.150.000 ασφαλείας τύπου ID3, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Παράλληλα, θα δύναται να προσωποποιήσει και άλλα έντυπα ασφαλείας (μορφοτύπου ID-1, ID-3) σε περίπτωση που απαιτηθεί μελλοντικά.

