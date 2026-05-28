Κικίλιας: Το λιμάνι της Καλύμνου είναι η καθημερινή γέφυρα των νησιωτών με την Ελλάδα

Νέα αποβάθρα οχηματαγωγών σκαφών στο λιμάνι του νησιού.

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της Καλύμνου αποτελεί η νέα αποβάθρα οχηματαγωγών σκαφών στο λιμάνι του νησιού, έργο προϋπολογισμού 13,12 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027».

Τη σημασία του έργου ανέδειξε με ανάρτησή του στο LinkedIn ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο Καλυμνίων, Ιωάννη Μαστροκούκο, και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τις οικογένειες του νησιού, το λιμάνι δεν αποτελεί απλώς μια υποδομή, αλλά την καθημερινή «γέφυρα» με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, το έργο συνδέεται με την ασφάλεια των μετακινήσεων, την τροφοδοσία, τον τουρισμό, την εργασία και την προοπτική των νέων ανθρώπων να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ακόμη ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στήριξε ενεργά το έργο, προκειμένου να φτάσει σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για λιμενικές υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των νησιωτών.