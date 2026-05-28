Υποβάθμιση guidance για πωλήσεις από Gap - Κατρακυλά η μετοχή

«Βαρίδι» ο κύκλος εργασιών της Old Navy με την μετοχή της Gap να καταβαραθρώνεται 14,08% μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Σε υποβάθμιση του guidance για τις πωλήσεις της προχώρησε η Gap, καθώς τα έσοδα της μεγαλύτερης μάρκας της, Old Navy, στο α' τρίμηνο ήταν χαμηλότερες από τις προσδοκίες, με την μετοχή της να καταβαραθρώνεται 14,08% μετά το «καμπανάκι» της Wall Street. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Old Navy αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 3%, σύμφωνα με το StreetAccount.

Ως αποτέλεσμα, η Gap αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις πωλήσεων και τώρα αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών σε ολόκληρη την εταιρεία θα αυξηθούν μεταξύ 1% και 2%, από το προηγούμενο εύρος του 2% - 3%. Ωστόσο, η κερδοφορία της είναι... άλλη υπόθεση: Η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της και πλέον αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα κυμανθούν μεταξύ 2,30 και 2,40 δολαρίων, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος μεταξύ 2,20 και 2,35 δολαρίων.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρίτσαρντ Ντίκσον απέδωσε τις υποτονικές πωλήσεις στην ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν που δεν κατάφερε να προσελκύσει τους αγοραστές - όχι σε ένα μεγαλύτερο μακροοικονομικό ζήτημα. «Δεν είναι θέμα καταναλωτή. Κερδίζουμε με όλες τις ομάδες είτε χαμηλών, μεσαίων η υψηλών εισοδημάτων. Όταν έχεις το σωστό προϊόν στη σωστή εξίσωση τιμής-αξίας, οι πελάτες είναι εκεί και οι εποχιακές κατηγορίες μας απλώς ξεκίνησαν πιο αδύναμα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τοv CEO, οι πωλήσεις των φορεμάτων και των μαγιό της Old Navy ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, ενώ οι κατηγορίες των τζιν και παιδικών ρούχων ήταν ισχυρές. Ειδικότερα, για το πρώτο τρίμηνο η Gap ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 38 σεντς ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 37 σεντς/μτχ και έσοδα 3,5 δισ. δολαρίων, με την εκτίμηση των αναλυτών να κάνει λόγο για 3,52 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη στο Q1 ήταν 339 εκατ. δολάρια, ή 90 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 193 εκατ. δολάρια, ή 51 σεντς ανά μετοχή, το 2025.