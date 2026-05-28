ΗΠΑ - Ιράν: Ένας πόλεμος που υπήρχε πάντα και δεν τελειώνει ποτέ

Η διαχρονική ιδεολογία του Ιράν συγκρούεται με ΗΠΑ και Ισραήλ. Διαφορετικοί Αμερικανοί πρόεδροι αντιμετωπίζουν ίδιες προκλήσεις. Μόνιμη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 μέχρι τη Χαμάς, τους Χούθι και τα Στενά του Ορμούζ, η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν δεν είναι μια ακόμη γεωπολιτική κρίση αλλά ένας διαρκής ιδεολογικός πόλεμος χωρίς πραγματική εκεχειρία. Παρά τις συμφωνίες, τις κυρώσεις, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις εναλλαγές προέδρων στην Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη συνεχίζει να ακολουθεί μια σταθερή στρατηγική επέκτασης επιρροής και αντιπαράθεσης με τη Δύση και το Ισραήλ. Και όσο αυτή η ιδεολογία παραμένει αμετάβλητη, η Μέση Ανατολή θα ζει διαρκώς στο όριο μιας νέας έκρηξης.

Το δίδαγμα από το Ιράκ

Ήταν αρχές του 2004, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υπέκλεψαν μια επιστολή του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, υπαρχηγού του Οσάμα μπιν Λάντεν, προς τον Αμπού Μουσάμπ αλ-Ζαρκάουι, ηγέτη της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Η επιστολή συζητούσε τη χρήση αδίστακτης βίας για την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού χαλιφάτου, πρώτα μέσα στο Ιράκ και τελικά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. «Η μεγαλύτερη μάχη του Ισλάμ διεξάγεται τώρα», έγραφε ο Ζαουάχρι.

Οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν την επιστολή, αλλά λίγοι πήραν στα σοβαρά την ιδέα ότι η Αλ Κάιντα θα μπορούσε να καταλάβει και να κυβερνήσει εδάφη στην «καρδιά» του αραβικού κόσμου. Δέκα χρόνια αργότερα, ο διάδοχος του Ζαρκάουι, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, κατέλαβε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ και την ανακήρυξε σε χαλιφάτο που εκτεινόταν σε έκταση όσο η πολιτεία της Ιντιάνα, με εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν υπό την κυριαρχία του. Για να διαλυθεί την επόμενη δεκαετία.

Το δίδαγμα από όλο αυτό είναι ότι κάθε φορά που ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά μακροπρόθεσμους ιδεολογικούς στόχους και επανειλημμένα αποδεικνύουν ότι είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν βία για να τους επιτύχουν, πρέπει να τους παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό το δίδαγμα ισχύει και για το Ιράν.

Διαφορετικοί πρόεδροι, ίδια πρόκληση

Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, Αμερικανοί πρόεδροι και από τα δύο κόμματα προσέγγισαν το Ιράν με διαφορετικούς συνδυασμούς διπλωματίας, κυρώσεων, μεθόδους αποτροπής και στρατιωτικής ισχύος. Ωστόσο, η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας επιμένει, επειδή ο κεντρικός κινητήριος μοχλός της συμπεριφοράς του Ιράν παρέμεινε εντυπωσιακά σταθερός: η ίδια η επαναστατική ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει το CNN.

Η συζήτηση στην Ουάσινγκτον συχνά επικεντρώνεται στις τακτικές. Οι Δημοκρατικοί τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στη διπλωματία και επικαλούνται τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ως τον καλύτερο διαθέσιμο μηχανισμό για τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν και την αποφυγή πολέμου. Οι Ρεπουμπλικάνοι συχνά προτιμούν πολιτικές «μέγιστης πίεσης» και στρατιωτικής αποτροπής, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν εκμεταλλεύεται τις διπλωματικές συμφωνίες ενώ συνεχίζει την περιφερειακή επιθετικότητα.

Και οι δύο απόψεις περιέχουν στοιχεία αλήθειας. Καμία όμως δεν εξηγεί πλήρως τη διαχρονικότητα του προβλήματος. Ο κοινός παρονομαστής δεν είναι οι μεταβαλλόμενοι πολιτικοί άνεμοι στην Ουάσινγκτον, αλλά η διαρκής φύση του ιρανικού καθεστώτος και οι στόχοι που έχουν ενσωματωθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979.

Τίποτα από όσα φέρεται σήμερα να συζητά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν - μια συναλλακτική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ίσως νέους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα - δεν θα αλλάξει μια σταθερή πορεία 47 ετών.

Η ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Το σύνταγμα του Ιράν αναθέτει στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) όχι απλώς αμυντικό στρατιωτικό ρόλο αλλά αυτό που αποκαλεί «ιδεολογική αποστολή τζιχάντ στον δρόμο του Θεού». Εδώ και δεκαετίες, η επαναστατική ηγεσία του Ιράν ερμηνεύει αυτή την αποστολή ως επέκταση της ιρανικής επιρροής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εκδίωξη των ΗΠΑ από την περιοχή και υποστήριξη ένοπλων κινημάτων που επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ.

Αυτοί οι στόχοι έχουν επιβιώσει από Αμερικανούς και Ιρανούς προέδρους, οικονομικές κρίσεις, καθεστώτα κυρώσεων και διπλωματικά ανοίγματα. Εξηγούν το μοτίβο επιθέσεων, ομηριών, τρομοκρατίας και πολέμων δι’ αντιπροσώπων που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ιράν–ΗΠΑ από την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Εξηγούν επίσης τη διαρκή επένδυση του Ιράν σε ένοπλες οργανώσεις της περιοχής, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, οι ιρακινές πολιτοφυλακές και οι Χούθι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημιουργήθηκαν ειδικά για να προστατεύουν την επανάσταση στο εσωτερικό και να την προωθούν στο εξωτερικό. Το εκστρατευτικό τους σκέλος, η Δύναμη Κουντς, πέρασε δεκαετίες χτίζοντας δίκτυα ένοπλων συμμάχων ικανών να προβάλλουν την ιρανική επιρροή πολύ πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Κατά καιρούς, Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήλπιζαν ότι ο επαναστατικός ζήλος του Ιράν θα μετριαζόταν με αντάλλαγμα οικονομικές ευκαιρίες και επανένταξη στο διεθνές σύστημα. Αυτή η ελπίδα αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής λογικής πίσω από τη συμφωνία για τα πυρηνικά επί Ομπάμα.

Η εν λόγω συμφωνία επέβαλε ουσιαστικούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για ένα διάστημα και, υπό αυτή την έννοια, ήταν επίτευγμα. Όμως δεν άλλαξε ούτε την περιφερειακή συμπεριφορά του Ιράν ούτε τους επαναστατικούς του στόχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Τεχεράνη - ενισχυμένη οικονομικά από νέους πόρους - φάνηκε ακόμη πιο σίγουρη για τον εαυτό της.

Λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ απέρριψε δημόσια τις υποδείξεις ότι η στάση του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα γινόταν πιο ήπια. Προέβλεψε δημόσια ότι το Ισραήλ δεν θα υπάρχει μέσα στα επόμενα 25 χρόνια και ορκίστηκε συνέχιση της «αντίστασης» σε όλη την περιοχή. Όπως και ο Ζαουάχρι, αυτή η δήλωση δεν ήταν απλή ρητορική επίδειξη ισχύος. Ευθυγραμμιζόταν με την πορεία που ακολουθούσε το Ιράν επί δεκαετίες.

Η 7η Οκτωβρίου ως αποκορύφωμα

Η 7η Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε μέχρι στιγμής την πιο ξεκάθαρη εκδήλωση αυτής της πορείας. Η Χαμάς - εξοπλισμένη, χρηματοδοτημένη και υποστηριζόμενη από το Ιράν επί πολλά χρόνια - εξαπέλυσε τη φονικότερη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας πάνω από 250 ομήρους. Οι περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως το καταδίκασαν, ενώ αντίθετα η ηγεσία του Ιράν εξήρε την επίθεση ως «αντίσταση» απέναντι στο Ισραήλ.

Μέσα σε λίγες ημέρες, οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή μπήκαν στη σύγκρουση. Η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Οι Χούθι στην Υεμένη άρχισαν να στοχοποιούν εμπορικά πλοία και αμερικανικά ναυτικά μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όλα αυτά αντανακλούν δεκαετίες ιρανικών επενδύσεων σε ένα δίκτυο σχεδιασμένο ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, την άσκηση πίεσης κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ μέσω πολλαπλών μετώπων, διατηρώντας παράλληλα έναν βαθμό άρνησης εμπλοκής. Το Ιράν τελικά εξαπέλυσε δύο άνευ προηγουμένου άμεσες επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από το ίδιο το ιρανικό έδαφος, πριν ακόμη το Ισραήλ επιτεθεί άμεσα στο Ιράν.

Η προσέγγιση Τραμπ και τα όριά της

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε άμεσα στο στόχαστρο ανώτατη ιρανική στρατιωτική ηγεσία και αργότερα ενέκρινε στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός ιρανικού εδάφους. Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες παρήγαγαν απτά τακτικά αποτελέσματα. Όμως η τακτική στρατιωτική επιτυχία από μόνη της δεν παράγει στρατηγικά αποτελέσματα.

Πράγματι, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών ανέδειξαν τα όρια της στρατιωτικής ισχύος όταν αυτή στρέφεται απέναντι σε ένα βαθιά εδραιωμένο επαναστατικό σύστημα. Παρά τα πλήγματα, το ιρανικό σύστημα φαίνεται να έχει συσπειρωθεί γύρω από σκληροπυρηνικούς ιδεολόγους όπως ο Αχμάντ Βαχεντί, ο νέος επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που ηγήθηκε της Δύναμης Κουντς για μεγάλο μέρος των δεκαετιών του 1980 και 1990.

Οι αμερικανικές τακτικές - στρατιωτικές, διπλωματικές, οικονομικές - μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων, αλλά έχουν αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικές στην αλλαγή της ιδεολογικής πορείας του ίδιου του ιρανικού καθεστώτος.

Κανένα τέλος στον ορίζοντα

Νωρίτερα, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επανέλαβε τους στόχους του εκλιπόντος πατέρα του: την εκδίωξη της Αμερικής από τη Μέση Ανατολή και την εξάλειψη του κράτους του Ισραήλ. Για να ενισχύσει το μήνυμα, επανέλαβε επίσης την υπόσχεση του πατέρα του ότι το Ισραήλ θα εξαλειφθεί έως το 2040, μια απειλή που το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, ίσως αποκτήσει νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές αργότερα φέτος, όμως το πιο επιθετικό δόγμα ασφαλείας που υιοθέτησε μετά την 7η Οκτωβρίου είναι απίθανο να αλλάξει. Θα συνεχίσει να ενεργεί απέναντι σε απειλές όπου κι αν εμφανίζονται, είτε κοντά στα σύνορά του είτε μέσα στο ίδιο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ επίσης θα συνεχίσουν να ενεργούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα συμφέροντά τους. Αυτή την εβδομάδα, ακόμη και ενώ Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονταν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, οι Φρουροί της Επανάστασης εντοπίστηκαν να τοποθετούν νέες νάρκες στα Στενά, γεγονός που οδήγησε σε στρατιωτική ανταλλαγή πυρών.

Αυτή η πραγματικότητα - η καθοριστική ιδεολογία του Ιράν, η τάση του Ισραήλ να ενεργεί απέναντι σε αντιλαμβανόμενες απειλές και η προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και προσωπικού - θα δημιουργεί διαρκείς προκλήσεις για τον Τραμπ και τον διάδοχό του. Μέχρι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στο Ιράν, θα πρέπει να αναμένουμε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο αντιπαράθεσης, προσωρινής αποκλιμάκωσης και νέας αντιπαράθεσης.