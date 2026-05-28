Νέο τριπλό ρεκόρ στη Wall Street - Άλμα 36,48% για Snowflake

Ο Dow Jones κέρδισε 0,05% στις 50.668 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,58% στις 7.563 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,91% στις 26.917 μονάδες.

Nέα ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσαν Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street την Πέμπτη, αντλώντας ανακούφιση από τη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για ένα Μνημόνιο Κατανόησης που θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχειρία κατά 60 ημέρες, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, ενώ απομένει η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να σκεφτεί το θέμα για μερικές ημέρες.

Oι επενδυτές εξετάζουν επίσης μία σειρά από μακροοικονομικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, τις παραγγελίες διαρκών αγαθών, τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και το ΑΕΠ. Υπό αυτό το πρίσμα, Ο Dow Jones κέρδισε 0,05% στις 50.668 μονάδες (καινούργια «κατάκτηση»), ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,58% στις 7.563 μονάδες (φρέσκια κορυφή) και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,91% στις 26.917 μονάδες (νέο ιστορικό υψηλό).

Στο ταμπλό, οι μετοχές τεχνολογίας και δη της μνήμης και των ημιαγωγών ηγήθηκαν των κερδών για ακόμη μία συνεδρίαση. Ο τίτλος της Roundhill Memory επιδόθηκε σε ράλι 3,03% ενώ η Sandisk σκαρφάλωσε 3,25%. Γίγαντες των τσιπ (Qualcomm και AMD) πραγματοποίησαν άλμα 4,24% και 4,55% αντίστοιχα. Η μετοχή της Snowflake εκτινάχθηκε 36,48% μετά το ισχυρό guidance για το β' τρίμηνο εκτός από την αύξηση των κερδών και των εσόδων του πρώτου τριμήνου.

Η πάροχος πλατφόρμας δεδομένων που βασίζεται στο cloud υπέγραψε επίσης ένα σχέδιο για να δαπανήσει 6 δισ. δολάρια για το AWS σε διάστημα 5 ετών. «Η αγορά ανέμενε κάποιο είδος μνημονίου κατανόησης εδώ και μέρες», τόνισε ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors. «Θα δείτε τα μεγάλα ονόματα στα ταμπλό να "τρέχουν" με μεγάλη δυναμική ως μια πρώτη σπασμωδική αντίδραση σε πολλά από τα νέα της Μέσης Ανατολής, τα οποία μπορούν να παρατείνουν το bull market» πρόσθεσε.

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές-κινήθηκαν υψηλότερα τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερη άνοδο από όση ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, οι παραγγελίες ενισχύθηκαν 7,9%, μετά από άνοδο 0,8% τον Μάρτιο. Εξαιρουμένης της κατηγορίας των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 1,1%. Η αξία των παραγγελιών δομικών κεφαλαιουχικών αγαθών, όπου δεν περιλαμβάνονται αεροσκάφη και στρατιωτικός εξοπλισμός, υποχώρησε 1,1%.

Στα μάκρο, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures) επιταχύνθηκε 0,4% για τον μήνα, με τον 12μηνο ΔΤΚ στο 3,8%, σε υψηλό τριετίας. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν μεικτή εικόνα την Πέμπτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate να κερδίζουν 0,27% φτάνοντας τα 88,92 δολάρια το βαρέλι, και τα futures του Brent να υποχωρούν 0,53% στα 93,79 δολάρια το βαρέλι.

Η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 ήταν μικρότερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, σύμφωνα με τη δεύτερη αναθεωρημένη μέτρηση του ΑΕΠ. Η άνοδος του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν 1,6% αντί για 2%, που ήταν η προηγούμενη μέτρηση, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης. Οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,4% αντί για 1,6% που είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κινήθηκε υψηλότερα την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας μεγαλύτερη άνοδο από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 215.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου από 210.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο του τελευταίου μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή άνοδο στις 211.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας εδώ και 4 εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε 6.300 στις 209.000 ενώ όσοι εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν σε 1,784 εκατ. από 1,782 εκατ. Ο αριθμός των Αμερικανών που υποβάλλουν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας -δείκτης για απολύσεις- έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, κυμαινόμενος κυρίως μεταξύ 200.000 και 250.000 αιτήσεων την εβδομάδα, από τότε που η αμερικανική οικονομία βγήκε από την ύφεση του 2020.