Θρίλερ με το μνημόνιο Ουάσιγκτον και Τεχεράνης: Εκτόξευση πυραύλων από Ιράν

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τη συμφωνία για εκεχειρία 60 ημερών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ο Τραμπ δεν το έχει υπογράψει ακόμα.

Τελευταία ενημέρωση 23:40

Επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων από το νότιο τμήμα του Ιράν προς «συγκεκριμένους στόχους» πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, χωρίς ωστόσο να είναι σαφής ο προορισμός τους, τη στιγμή που στο φως της δημοσιότητας έρχονται αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας.

Οι ήχοι που ακούγονται από την πλευρά της θάλασσας προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών, σε ένδειξη προειδοποίησης προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε το Axios όπου διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα Μνημόνιο Κατανόησης που θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχειρία κατά 60 ημέρες, ώστε να γίνουν συνομιλίες για με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με το Tasnim να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει ακόμη deal.

Το ιρανικό πρακτορείο επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι το κείμενο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε και θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες μόλις οριστικοποιηθεί. «Είναι λάθος και το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», μετέδωσε το Tasnim.

Σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές και δόθηκε ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, διευκρινίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να σκεφτεί το θέμα για μερικές ημέρες πριν αποφασίσει, με ένα deal να αποκλιμακώνει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Υπενθυμίζεται ότι το δημοσίευμα του Axios κάνει λόγο για:

κατάπαυση του πυρός 60 ημερών άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών δέσμευση του Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών assets παράλληλη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και στη συνέχεια διαπραγμάτευση για το πώς θα απαλλαγούν από το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το τέλος του πολέμου είναι «κοντά», όμως την Τετάρτη είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν είναι ακόμη ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν συζητά τη χαλάρωση των κυρώσεων, ένα από τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης. Ο Ισάκ Νταρ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.