Πολυτιμότερη startup τεχνητής νοημοσύνης η Anthropic: Αξίζει σχεδόν 1 τρισ. δολάρια - Εκθρόνισε την OpenAI

H πολυτιμότερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στη Silicon Valley ακούει πλέον στο όνομα Anthropic. Ο γίγαντας της ΑΙ ανακοίνωσε την Πέμπτη πως από τον νέο γύρος χρηματοδότηση εισέπραξε 65 δισ. δολάρια, που έφερε την αποτίμησή της στα 965 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την ιδρύτρια του ChatGPΤ, OpenAI.

Του γύρου χρηματοδότησης ηγήθηκαν οι Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital, με την επιχείρηση πίσω από το Claude και το Mythos να έχει σχεδόν τριπλασιάσει την αποτίμησή της από τον Φεβρουάριο, όταν η αξία της υπολογίζονταν στα 380 δισ. δολάρια.

Η OpenAI αποτιμήθηκε στα 852 δισ. δολάρια στα τέλη Μαρτίου, μετά το ρεκόρ για funding round ύψους 122 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα της Anthropic έχουν εκτοξευθεί χάρη στον δημοφιλή AI coding assistant, Claude Code.

Ο κολοσσός της ΑΙ που κυκλοφόρησε το τελευταίο της μοντέλο, Claude Opus 4.8, νωρίτερα την Πέμπτη έχει γοητεύσει τη Wall Street αποκαλύπτοντας και το Mythos, ένα μοντέλο με προηγμένες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας που είναι διαθέσιμο μόνο σε μια επιλεγμένη ομάδα εταιρειών.

«Το Claude γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητο για την αναπτυσσόμενη παγκόσμια κοινότητα πελατών μας και εργαζόμαστε ακούραστα για να κάνουμε εργαλεία όπως το Claude Code και το Cowork πιο χρήσιμα, πιο ισχυρά και πιο προσαρμόσιμα στις ανάγκες τους», τόνισε ο Οικονομικός Διευθυντής της Anthropic, Κρίσνα Ράο.

«Αυτή η χρηματοδότηση θα μας βοηθήσει να εξυπηρετήσουμε την ιστορική ζήτηση που βιώνουμε, να παραμείνουμε στην αιχμή της έρευνας και να φέρουμε το Claude σε όλο τον κόσμο» κατέληξε.