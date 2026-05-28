Ανάπτυξη οκταετίας για Dell το α' τρίμηνο με υπερτριπλασιασμό στα καθαρά κέρδη

Tον ταχύτερο ρυθμό αύξησης εσόδων από την επιστροφή της στη Wall Street πριν από 8 χρόνια κατέγραψε η Dell, με τα οικονομικά της μεγέθη για το α' τρίμηνο να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών, ενώ η μετοχή της σημειώνει διψήφιο άλμα στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη υπερτριπλασιάστηκαν στα 3,44 δισ. δολάρια ή 5,24 δολάρια ανά μετοχή, από 965 εκατ. δολάρια ή 1,37 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα, με ετήσιο ράλι 88% στα έσοδα που άγγιξαν τα 43,84 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των οικονομολόγων για 35,43 δισ. δολάρια.

Η Dell ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο για πολλά χρόνια. Το 2013 ο Μάικλ Ντελ μαζί με επενδυτές την έκανε private (δηλαδή έπαψε να διαπραγματεύεται δημόσια στο ταμπλό), όμως το 2018 επέστρεψε στην αγορά, με την τωρινή της επίδοση να γράφει ιστορία καθώς η ετήσια ανάπτυξη του τεχνολογικού κολοσσού δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το 39% από τότε.

Τα θετικά αποτελέσματα καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, με την Dell να συναρμολογεί διακομιστές που περιέχουν μονάδες επεξεργασίας γραφικών από εταιρείες όπως η Nvidia. Τα έσοδα από AI διακομιστές αυξήθηκαν 757% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα στα 16,1 δισ. δολάρια.

Για ολόκληρο το έτος, η Dell αναμένει τώρα έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη ύψους 60 δισ. δολαρίων, αναβαθμισμένα από την πρόβλεψη των 50 δισ. δολαρίων τον Φεβρουάριο, που συνιστά ανοδική αναθεώρηση 144%.

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η μετοχή της Dell μετρά κέρδη άνω του 150% για το έτος, σε σύγκριση με άνοδο περίπου 10% του S&P 500. Για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, η Dell στοχεύει σε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 4,80 δολαρίων με έσοδα μεταξύ 44 δισ. δολαρίων και 45 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, αναθεώρησε επί τα βελτίω την πρόβλεψή της για το οικονομικό έτος 2027 και πλέον βλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 17,90 δολαρίων, με έσοδα μεταξύ 165 δισ. δολαρίων και 169 δισ. δολαρίων, που ισοδυναμεί με ράλι 47% από το προηγούμενο guidance.