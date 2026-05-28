Ο Μακρόν χαιρετίζει την απόφαση της Νορβηγίας να ενταχθεί στην «προηγμένη πυρηνική αποτροπή»

Newsroom
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την απόφαση της Νορβηγίας να ενταχθεί στη λεγόμενη «προηγμένη πυρηνική αποτροπή» που έχει προτείνει η χώρα του σε άλλες οχτώ ευρωπαϊκές χώρες: την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Δανία.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα και θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη μιας ιδιαίτερα φιλόδοξης συνεργασίας. Η Νορβηγία, ένας καίριος γεωγραφικός και στρατηγικός εταίρος, με τον οποίο είχαμε ήδη σημαντικές συνεργασίες για τη διασφάλιση της προστασίας του συμμαχικού εδάφους απέναντι σε εξωτερικές απειλές, θα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε αυτή την προηγμένη αποτροπή», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενισχυμένη στρατηγική συνεργασία, η δημιουργία μιας ομάδας πυρηνικού συντονισμού, η συμμετοχή σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών», σχολίασε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ειδική σε ζητήματα αποτροπής του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI) Ελοΐζ Φαγιέτ, η οποία επεσήμανε ότι η Φινλανδία και οι χώρες της Βαλτικής έχουν, επίσης, «εκδηλώσει ενδιαφέρον», παραμένοντας ωστόσο «επιφυλακτικές», ενώ «και η Ρουμανία θα μπορούσε επίσης να είναι υποψήφια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εμανουέλ Μακρόν
Νορβηγία
Πυρηνικά
